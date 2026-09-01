הדגמה טכנולוגית שנועדה להציג את יכולות החדשנות הפקיסטנית הסתיימה בתקלה מביכה: רכב נשלט מרחוק התנגש בניידת משטרה חונה באזור D-Chowk, סמוך לבניין הפרלמנט בפקיסטן. הסרטון שתיעד את האירוע התפשט במהירות ברשתות החברתיות והפך לוויראלי.

האירוע התרחש ביום ראשון האחרון, כאשר העיתונאי מוחמד עליג'ה ישב במושב הנוסע הקדמי של רכב מסוג סוזוקי אלטו שעבר התאמות מיוחדות. מאחורי ההגה לא ישב איש - הרכב נשלט מרחוק באמצעות חיבור לוויין ואינטרנט על ידי חובב טכנולוגיה מאבוטאבאד בשם אחסאן זפר, שפיתח את המערכת.

בסרטון נראה עליג'ה מסביר בהתלהבות את תכונות הרכב, מציין כי "אין מחסור בכישרון בפקיסטן" ומדגים כיצד הרכב נע ומשנה כיוון ללא נהג. אולם לפתע, בשל תקלה טכנית שנגרמה מהפסקת חיבור האינטרנט, ההגה יצא משליטה. הרכב סטה לעבר ניידת משטרה חונה באזור.

עליג'ה ניסה למשוך את בלם היד במהירות, אך לא הצליח למנוע את ההתנגשות הקלה. למרבה המזל, לא נגרמו פציעות והנזק היה מינורי. אנשי המשטרה שהגיעו למקום כעסו תחילה על כך שרכב נסע ללא נהג באזור רגיש מבחינה ביטחונית, אך לאחר שהוסבר להם מדובר בניסוי טכנולוגי הבינו את המצב.

עליג'ה מסר לעיתון Dawn כי "הכול היה בסדר עד שהתרחשה תקלה טכנית עקב הפרעה באינטרנט, שגרמה לרכב לצאת משליטה ולהתנגש ברכב המשטרה". הוא הדגיש כי המערכת עדיין אינה בטוחה ואמינה לחלוטין. זפר, מפתח המערכת, טען בעבר כי הרכב אמור לעצור אוטומטית במקרה של אובדן חיבור, אך בפועל זה לא קרה.

הסרטון הפך במהירות לוויראלי ב-X (לשעבר טוויטר) וברשתות אחרות. משתמשים הוסיפו כיתובים הומוריסטיים, בהם השוואות לטסלה - "תשובת פקיסטן לטסלה: ה-Masla" (בעיה באורדו/הינדי). התגובות נעו בין לעג לבין הערכה לניסיון החדשנות המקומית.

האירוע מצטרף לשורה של מקרים דומים ברחבי העולם, בהם רכבים אוטונומיים בסין נתקלו בבעיות דומות. בשיאן שבסין, רכב משלוחים אוטונומי המשיך לנסוע כשגלגלו נעול לחלוטין מעל אופנוע, ובלונדון רכבים אוטונומיים של ויימו גרמו למטרד רועש כשנתקעו ברחוב ללא מוצא.