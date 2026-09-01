20 חולים בקדחת מערב הנילוס מתחילת העונה - נפטר אחד

מבזקים נוספים
צעיר בן 23 פונה במצב קשה לאחר אירוע אלימות ברהט
צעיר בן 23 פונה אחר הצהריים (16:19) לבית החולים סורוקה במצב קשה לאחר אירוע אלימות ברהט. הפצוע הובא תחילה למרפאה מקומית, ומשם פינו אותו צוותי מד"א עם פציעות חודרות.קובי רוזן
נתניהו עלה ללייב באינסטגרם - ופתח את קמפיין הגיעוואלד: זה מה שהוא חושב על וינטר
ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה ללייב בחשבון האינסטגרם שלו והתייחס למצב גוש הימין בבחירות הקרובות | זה מה שהוא חושב על וינטר, בן גביר - ומה לגבי האיחוד עם פייגלין? (חדשות)כיכר השבת
השר התייצב מול המצלמה והסביר: זו תופעת הטבע שגרמה למחסור במים
שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן התייצב היום (שלישי) מול המצלמה והסביר לאזרחים את אירוע המים החריג המתרחש בימים האחרונים בישראל, מעצמת ההתפלה הבינלאומית | "מדובר באירוע חריג שלא התרחש ב-20 השנים האחרונות", הבהיר כהן (חדשות)כיכר השבת
מדי שבת בעיר אחרת | הרבי הנודד הגיע לחזק את מודיעין עילית
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנודד מדי שבת לעיר אחרת כדי לחזק לבבות ישראל לאביהם שבשמים, שהה השבת במודיעין עילית. המונים מתושבי שכונת ברכפלד נהרו ליהנות מאורו ולשתף בעריכת השולחנות • במוצאי השבת ערך האדמו"ר סעודת מלוה מלכה בבית אחד מחסידיו בעירחיים רוזנבוים
ניסה לברוח מהארץ ברגע האחרון: המרדף הדרמטי אחרי הדוקר מחולון
תושב חולון כבן 47 נעצר ברגע האחרון לפני שעלה על טיסה ונמלט מהארץ, לאחר שעל פי החשד דקר קטין כבן 17. השוטרים שפתחו בחקירה מהירה הצליחו להתחקות אחר מסלול בריחתו, ועצרו אותו בנתב"ג כשהוא כבר מוכן להמראה (בארץ)כיכר השבת
"תתבייש לך, זו אמא שלך": הדרמה באוטובוס שהעלתה את השאלה – מתי חייבים לצעוק?
משה מנס פותח את הבוקר בטור אישי ונוקב על הדילמות האנושיות הקטנות והגדולות של החיים: מחוסר האונים באוטובוס מול זלזול בכבוד אם | מכתב הרבנים החריף נגד מופעי הסליחות והתרמית הטכנולוגית שעלתה במיליונים – ועד לסערה התורנית והמשעשעת בנטורי קרתא (דבר ראשון)משה מנס
בבטן הסירה: רכיבי הרצח שאיראן מבריחה לחות'ים
כוחות ההתנגדות בתימן פרסמו תיעוד נדיר מיירוט סירת הברחה עמוסה ברכיבים אלקטרוניים • מערכות בקרה, תקשורת ואלקטרוניקה ייעודית למערכות כטב"מים ותוקפים | צינור החמצן הטכנולוגי של החות'ים נחשף (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
סוער בשכונה הירושלמית: העירייה קיבלה החלטה שרירותית - הקהילה החרדית זועמת
עצרת תפילה ומחאה התקיימה אתמול בשכונת קרית יובל הירושלמית, שכונה שהפכה במרביתה לחרדית בשנים האחרונות | אלא שלמרות האוכלוסייה החרדית, העירייה בראשות משה ליאון החליטה על צעד שנוי במחלוקת שצפוי לדחוק את אורח החיים של הקהילה החרדית הגדולה בשכונה (חרדים)קובי ישראל