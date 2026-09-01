אישה נפצעה קל בתאונה עם באגי ברהט

מבזקים נוספים
כרוזים ברחובות בני ברק: ישיבת הרב מרקוביץ' תקיים עצרת מחאה נגד הפינוי
מאות תלמידי ישיבת פוניבז' המזוהים עם ראש הישיבה הגר״ש מרקוביץ׳ יקיימו הלילה עצרת תפילה ומחאה בקברו של מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, על רקע פסק הבוררות והמאבק סביב פינוי הישיבה • בישיבה נערכו מראש למניעת עימותים בין הצדדים (בארץ)קובי ישראל
צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי ברמת הגולן
תרגיל צבאי יתקיים מחר (יום רביעי) בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים באזור. דובר צה"ל מסר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026.ב. ניסני
דיווחים באיראן: פיצוצים במפעל גז בעסלאוויה
דיווחים באיראן על פיצוצים במתחם מפעל הגז בעסלאוויה. לפי הדיווחים, איראן החלה במבצע תגובה לתקיפות האמריקאיות.כיכר השבת
לאחר שבועות של מחאות בירושלים: "קפה בסמטה" שוקל לסגור בשבת
הנהלת "קפה בסמטה" בירושלים שוקלת להפסיק פעילות בשבתות לאחר שבועות של מחאות (בארץ)כיכר השבת
תיעוד דרמטי ממבצע הלכידה: וואן מגיע לזירה - ואנשיו יורים בבכיר החמאס | צפו
שב"כ וצה"ל עצרו את מועיין אל-עראביד, בכיר במנגנון הביטחון של חמאס | המבצע תוכנן במשך חודשים, אשתו ובנו נהרגו בפעולה (בארץ)משה בשן
"חרגה מתקנון הצניעות": תלמידה נקנסה ב-20 שקל על כפתור פתוח
תלמידה במוסד חרדי נקנסה ב-20 שקלים לאחר שכפתור בבגדיה נותר פתוח | משרד החינוך הגיב בחומרה: "אסור היה שהאירוע יתרחש" (בארץ)משה בשן
מי יזכה בתארים הנחשקים של המוזיקה לשנת תשפ"ו? • המצעד השנתי של 'כיכר השבת' יוצא לדרך
מהו שיר השנה שלכם? מי יוכתר כזמר השנה של גולשי 'כיכר השבת'? איזה אלבום לא הפסקתם לשמוע, ומי תגלית השנה שכבש את הפלייליסט? • המצעד השנתי הגדול יוצא לדרך, ואתם קובעים מי יגיע לגמר: שיר השנה, קליפ השנה, דואט השנה, קלידן השנה ומלחין השנה - ולא רק | כנסו עכשיו ובחרו את המועמדים שלכם (מוזיקה)כיכר השבת