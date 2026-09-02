מבזקים נוספים
האלימות בקוסרה: טנדר החשודים נתפס - פורעים יידו אבנים על השוטרים
המשטרה תפסה את הטנדר ששימש את הפורעים בתקיפה האלימה בקוסרה • חשודים התקהלו, יידו אבנים וניסו למנוע את התפיסה | שני מעורבים נעצרו (צבא וביטחון)ב. ניסני
שריפה בבני ברק המחישה באופן דרמטי את הסכנה בבנייה בלתי חוקית בעיר
שריפה פרצה בסמוך לבית ספר בבני ברק ולמבנה בלתי חוקי • ילד נפגע משאיפת עשן ופונה לבית חולים | הרשות לאכיפה טוענת, כי בשל הבנייה הלא חוקית הסכנה גברה (בארץ)חזקי שטרן
דיווח מפתיע: עוזרי טראמפ מנסים למנוע הסלמה עם איראן עד הבחירות
דיווח ברויטרס חושף: הממשל מעוניין לצמצם את ההפסדים הצפויים ברפובליקנים • ההסלמה עשויה להתחדש לאחר הבחירות ב-3 בנובמבר | שיקולים פוליטיים מול איומים ביטחוניים (בעולם)יוסי נכטיגל
סמוטריץ' תקף את בן גביר ופנה לוינטר: "עופר, אל תיקח סיכונים"
שר האוצר חוזר על קריאתו לאיחוד כל מפלגות הימין • "מדובר בבלוק טכני, לא צריך להסכים על הכל" | התייחסות לסירוב בן גביר: "טעות קשה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
רופא מרדים חושף: כך פועלת תעשיית השרלטנות הרפואית במגזר החרדי
בריאיון ל'כיכר השבת' ד"ר יוחאי רביב מזהיר מ'רפואת תדרים' שמבטיחה CT במחשב צעצוע • הוא אומר כי תעשיית Big Wellness (הרפואה האלטרנטיבית) גדולה פי 5 מהרפואה הרגילה ומזהיר מפני הטיפולים בעיתוני השבת | האזינו (בריאות)כיכר השבת
תאונת דרכים בעין אברהים: 3 נפגעים פונו לרמב"ם
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה הבוקר בשעה 11:33 בעין אברהים שבמרחב גלבוע. צוותי מד"א פינו לבית החולים רמב"ם 3 נפגעים: צעירה בת 24 במצב בינוני עם חבלת גב, ושני נפגעים קל.קובי רוזן
התנגשות אוניות בטורקיה: 10 אנשי צוות נעדרים לאחר שאונייה טבעה
שתי אוניות משא טורקיות התנגשו לפנות בוקר מול חופי סיליברי באיסטנבול, בים מרמרה. האונייה Tuğberk İmamoğlu, שנשאה כ-4,200 טונות של גלילי פלדה, טבעה תוך 11 דקות ושקעה לעומק של כ-900 מטרים. כל עשרת אנשי הצוות הטורקים נעדרים. סירת ההצלה ואפודי ההצלה נמצאו ריקים על פני המים.קובי אטינגר
מפלצת ממעמקים: רגע עוצר נשימה תועד בלב האוקיינוס
רגע עוצר נשימה תועד כאשר לווייתן ענק שחה בצמוד לסירה, חלף ממש מתחתיה והכה בעוצמה בזנבו על פני המים (מעניין)אריה רוזן