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"אנחנו שלא נסוגים"

נתניהו חבש קסדת לוחם - וקפץ לביקור בקו הצהוב; "אנחנו שולטים פה" | תיעוד 

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום בקו הצהוב ברצועת עזה | ״אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח" (חדשות)  

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(צילום: עומר מירון לע"מ / יחזקאל קנדיל לע"מ)

ראש הממשלה ביקר היום (רביעי) במוצב צה״ל הסמוך לקו הצהוב ברצועת עזה, יחד עם הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, ומפקד אוגדת ׳הבזק׳ (99), תת-אלוף אלעד צורי.

ראש הממשלה קיבל סקירה מהמפקדים בשטח על פעילות כוחות צה״ל במרחב הקו הצהוב, על המשימות המבצעיות בגזרה ועל המאמץ להסרת איומים ולשמירה על ביטחון הכוחות והיישובים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו:

״אני פה בתוך רצועת עזה עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים: את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים.

אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים.

אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו - פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. היעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה״.

לראש הממשלה התלוו ראש הסגל, ראש המל״ל ומזכירו הצבאי.

(צילום: עמוס בן גרשום לע"מ)
בנימין נתניהוהקו הצהוב

2 תגובות

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3 שנים לא עשו כמעט כלום !! הביתה !!
רק אייזנקוט!!
לא עשו כלום?? תתבייש!
נועם

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