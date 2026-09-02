מבזקים נוספים
בחורי הישיבה שרו בלהט "ואינקמה מפלסטין יימח שמם"; כך נתניהו הגיב
ראש הממשלה בנימין נתניהו הפתיע היום את תלמידי ישיבת ההסדר 'אפיקי דעת' בשדרות במהלך ביקורו בעיר. הוא התקבל בשירה ובזמרה. בין היתר שרו "ואינקמה נקם אחת משתי עיני" והוסיפו "מפלסטין ימח שמם" (בארץ)יאיר טוקר
"יצטרכו להוציא אותנו בכוח"; המחבלים קיימו עצרת תפילה בקבר הרב מפוניבז׳
ביום היארצייט ה-57 של הרב מפוניבז' זצ"ל, התכנסו תלמידי הגר"ש מרקוביץ לעצרת תפילה בסמוך לקברו, על רקע פסק הבוררות המורה על פינוי הגבעה | הבחורים בשיחה ל'כיכר': "אפילו לא מעלים במחשבה לארוז" | סיקור ותיעוד מיוחד (חרדים)חיים רוזנבוים - קובי ישראל
שר החוץ חשף: זה הצעד הבא שצרפת זוממת נגדנו
שר החוץ הצרפתי הצביע על גינויים חריפים של נתניהו והנשיא הרצןג בעקבות אלימות ביו"ש | בארו קרא להטיל סנקציות נגד האחראים להתנחלות | "מעשי הטרור מאיימים על פתרון שתי המדינות" (בעולם)כיכר השבת
30 יהודים נעדרים באסון הנרא: "אוספים כל בדל מידע, כבר קשה לצערנו לזהות"
בין הנעדרים ומנותקי הקשר באסון הנורא בנפאל נמצאים גם כשלושים יהודים | שליחי חב"ד בנפאל סיפרו כי הפסיקו את ההכנות הגדולות לארוחות תשרי - והקימו חפ"ק חירום לאיתור הנעדרים, הספקת ציוד סיוע ויצירת קשר עם המשפחות המודאגות והחוששות, תוך מאמץ עילאי להביא כל נספה לקבורה יהודית ראויה בתוך הכאוס הסביבתי והתשתיות ההרוסות (בעולם)דניאל הרץ
"שיירת הכבוד" שאורגנה לאסיר ששוחרר מהכלא השתבשה באמצע הכביש
שוטרי תחנת חיפה סיכלו שיירת כבוד שתוכננה לרגל שחרורו של אסיר מבית הכלא. במהלך הפעילות איתרו הכוחות את השיירה נעה על כביש 4, סמוך לקדימה, חסמו אותה ועכבו את המעורבים. חמישה חשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים (בארץ)קובי אטינגר
אירוע מחריד ביבנה: גבר אותר דקור ללא רוח חיים, "פציעות משמעותיות"
טרגדיה קשה ברחוב ערמון ביבנה: גבר כבן 70 אות דקור ללא רוח חיים בחצר ביתו, כשהוא סובל מחבלות ופציעות חודרות קשות ביותר בכל חלקי גופו. צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו בזירה. נמסר כי הפציעות היו "משמעותיות" (בארץ)מישאל לוי
הלם בבני ברק: הגאון רבי ישראל מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו ונפטר
ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל משגיח ישיבת "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון" | המשגיח ז"ל התמוטט לפני שעה קלה בביתו, כונני ההצלה נלחמו על חייו, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו | המנוח ז"ל היה מתלמידיו המובהקים של הגרב"מ אזרחי זצ"ל וזה להעמיד אלפי תלמידים | קווים לדמותו ביריעה נפרדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים