ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הבשורה הקשה על פטירתו של הרה"ג רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל משגיח ישיבת "אוצרות התורה" ומראשי מוסדות "אור גאון" | המשגיח ז"ל התמוטט לפני שעה קלה בביתו, כונני ההצלה נלחמו על חייו, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו | המנוח ז"ל היה מתלמידיו המובהקים של הגרב"מ אזרחי זצ"ל וזה להעמיד אלפי תלמידים | קווים לדמותו ביריעה נפרדת (דיין האמת)

חיים רוזנבוים