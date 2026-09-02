לכבודה של תורה לאחר לימוד משותף; אלפי תושבי לונדון חגגו את סיום הש"ס אלפי תושבי לונדון סיימו השבוע את הש"ס במסגרת הלימוד היומי. בתחילה התכנסו ההמונים לסדר לימוד משותף, בהמשך הסבו סביב שולחנות ערוכים כל טוב לסעודת מצווה | במהלך המעמד הנעימו מיטב המשוררים בזמר ושיר, וגדולי רבני העיר נשאו דברים לכבודה של תורה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:59