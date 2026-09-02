לאחר לימוד משותף; אלפי תושבי לונדון חגגו את סיום הש"ס
אלפי תושבי לונדון סיימו השבוע את הש"ס במסגרת הלימוד היומי. בתחילה התכנסו ההמונים לסדר לימוד משותף, בהמשך הסבו סביב שולחנות ערוכים כל טוב לסעודת מצווה | במהלך המעמד הנעימו מיטב המשוררים בזמר ושיר, וגדולי רבני העיר נשאו דברים לכבודה של תורה (חרדים)
ביום היארצייט ה-57 של הרב מפוניבז' זצ"ל, התכנסו תלמידי הגר"ש מרקוביץ לעצרת תפילה בסמוך לקברו, על רקע פסק הבוררות המורה על פינוים מהגבעה | הבחורים בשיחה ל'כיכר': "אפילו לא מעלים במחשבה לארוז" | סיקור ותיעוד מיוחד (חרדים)
איבד את הכרתו בבני ברק ונחנק כתוצאה מחסימת קנה הנשימה על ידי חתיכת ספוג. צוותי הרפואה שהוזעקו לדירה ביצעו בו פעולות מצילות חיים חריפות, וחילצו מגרונו את החתיכה | הפרמדיקים והחובשים שחזרו את רגעי החרדה (בארץ)
שמחה בחסידות סקווירא, אברך מהחסידות שנעצר כשניסה להסדיר את מעמדו כדי לזכות להמריא לחגוג את חגי תשרי בצל רבו בארה"ב, שוחרר היום מכלא 10 | מחר בבוקר יכניס את בנו הבכור בבריתו של אברהם אבינו ע"ה | בתוך כך, רבו, האדמו"ר מסקווירא שהוזמן לפגישה עם הנשיא טראמפ, ישגר את בנו בכורו שצפוי לדבר עם הנשיא על מצבם של בני התורה בארץ הקודש (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מנהג התשליך בראש השנה: האם יש להימנע מלומר תשליך בשבת, ומה עושים במקום שאין עירוב? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
בחנויות הספרים יד שניה נמכר ספר שהודפס לפני 62 שנים בסך הכל, ונמכר בכ-1000 ש"ח?! | מדובר בספר שכולו גזענות אלימה על עדות המזרח, שעורר רעש גדול במדינה | ישראל שפירא חוזר אל הספר "המהפכה האשכנזית" (היסטוריה)
ברוב פאר והדר התקיימה השבוע שמחת בר המצווה לנין הגאון הישיש רבי מאיר גריינמן, נכד לבנו הגאון רבי שלמה גריינמן, בן הרב בנימין גריינמן | הסבא רבה הדגול פיאר את השמחה בהופעתו הכבודה, והאציל מברכותיו לנינו ולכלל בעלי השמחה (חרדים)
הסערה ב'דגל התורה' מהתוכנית להשתלט על המפלגה באמצעות הדחת חברי הכנסת גפני ומקלב - מתעצמת | לפי התוכנית, אשר ימונה ליו"ר ופינדרוס יישאר ברשימה | בין השמות החדשים: דודי זלץ וגודי סילמן | הדרך: ידיעה בביטאון המפלגה שתבשר על השלמת ההשתלטות | המטרה: שליטה על 'דגל התורה' גם כאשר ההנהגה הרוחנית תתחלף | בכיר ב'דגל' ל'כיכר': "אם המהלך יצא לפועל, ייחשף כל מה שהיה פה מאחורי הקלעים בשנים האחרונות, בעיקר בקרבות בין שני הבתים" | כל הפרטים (חדשות, חרדים)
עוזר היועמ"שית השיב למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן כי אין כל הנחיה לגרוע מכבודו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, אך מבהירים כי כנס עיוני במימון ממשלתי בעל סיקור תקשורתי נרחב יצטרך להידחות לאחר הבחירות, אך הוא מדגיש כי "אין מניעה לקיים כל אירוע במימון שאינו ממשלתי" (משפט)
על רקע החרפת הצעדים והמעצרים כנגד בני התורה, מוקם מיזם "כלא 1000" בפיקוחם הצמוד של גדולי ההוראה | הקרן תעניק מעטפת תמיכה וגב כלכלי למשפחותיהם של בני התורה הנעצרים בידי רשויות הצבא, באמצעות מודל השתתפות סמלי של הציבור | כל הפרטים (חרדים)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) מהיכל הספורט בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "מהי הדרך לשנה מאושרת?" • צפו בשיעור בשידור חוזר (חרדים)
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