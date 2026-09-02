( צילום: דוברות איחוד הצלה )

תינוק קטן כבן 3 איבד את הכרתו היום (רביעי) בשעת צהרים, בעיר החרדית בני ברק, ונחנק לאחר שבלע חתיכת ספוג בביתו. המקרה הקשה והמבהיל התרחש מעט לפני השעה שלוש אחר הצהרים, אז התקבל דיווח בהול במוקדי החירום על האירוע.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה ומד"א הוזנקו במהירות מירבית למקום האירוע, וכשהגיעו לדירה נחשפו למחזה מעורר דאגה ועצוב במיוחד: התינוק שכב כשהוא במצב של ערפול הכרה מתקדם, ועור פניו הפך כחול כתוצאה ממחסור חמור, קריטי ומתמשך בחמצן למוח ולריאות. המצב דרש תגובה מיידית ללא שום שיהוי, שכן כל שנייה שחלפה סיכנה באופן ישיר ומידי את חייו של הילד. משה דלבריאן ואליה הלוי חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום תיארו: "הפעוט היה בסכנת חיים לאחר שלדברי בני משפחתו נחנק מחתיכת ספוג. ביצענו בו פעולות מצילות חיים שכללו תמרון היימליך (תמרון המיועד להוציא גוף זר מדרכי הנשימה) ובחסדי שמים הוא שב לנשום בכוחות עצמו. לאחר שמצבו התייצב הוא פונה לבית החולים שניידר להמשך קבלת טיפול ובדיקות”.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

פרמדיקים במד"א איתן אנגלנדר, מיכל פלס וחובש מד"א יוסף פסח, שטיפלו באירוע, שחזרו לאחר מכן את רגעי החרדה המוצלחים. הצוותים סיפרו כי הגיעו במהירות למקום האירוע ורצו לתוך הדירה, שם ראו את הפעוט כשהוא מעורפל הכרה ועור פניו כחול. הם ציינו כי מיד זיהו שמדובר בחנק והחלו בביצוע פעולות מצילות חיים להוצאת הגוף הזר מגרונו, עד שיצאה מפיו חתיכת ספוג. לדבריהם, לאחר שניות בודדות עור פניו חזר לצבע תקין והוא חזר להכרה מלאה, ואז פינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו יציב.

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חתיכת הספוג שהוצאה מגרונו העדין של הפעוט הייתה בהירה וצהבהבה, בעלת צורה משולשת ובלתי סדירה בגודל של מספר סנטימטרים – עצם שלמעשה חסם לחלוטין את מעבר האוויר והציב אותו בסכנת חיים ממשית. מיד לאחר חילוצה, חל השיפור הדרמטי במצבו הרפואי של הילד, החמצן חזר לגופו והוא שב להכרה מלאה, לקראת אנחת רווחה עצומה של בני המשפחה והצוות הרפואי. לאחר ייצוב ראשוני ומקיף בשטח, הועלה הילד לניידת טיפול נמרץ ופונה להמשך השגחה, טיפול ובדיקות בבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

מומחים בתחום הבטיחות והרפואה שבים ומזכירים בעקבות האירוע כי ספוגים, חלקי גומי, משחקים קטנים ומוצרים דומים מהווים סכנת חנק חמורה וממשית עבור פעוטות וילדים בגיל הרך. חומרים אלו סופגים נוזלים, עשויים להתרחב או להילכד בקלות רבה בקנה הנשימה הצר של ילדים קטנים, ולהביא למניעת מעבר אוויר בתוך פרק זמן קצר ביותר. תושייתם המהירה של צוותי החירום, יחד עם המענה הרפואי המדויק והמקצועי בשטח, הם אלו שמנעו אירוע קשה שהיה עלול להסתיים בטרגדיה נוראה.