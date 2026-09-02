( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

אירוע קשה ומזעזע ביבנה: גבר כבן 70 אותר היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים כשהוא דקור וללא רוח חיים בחצר ביתו ברחוב ערמון בעיר, כשהוא סובל מחבלות קשות ומפציעות חודרות בכל חלקי גופו. נמסר כי הפציעות היו "פציעות משמעותיות".

הדיווח הראשוני על האירוע התקבל במוקדי החירום בשעה 17:04. עם קבלת הקריאה הוזנקו למקום במהירות כוחות רפואה מתוגברים, בהם חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ומתנדבי איחוד הצלה, לצד כוננים הרכובים על אופנועים במטרה להעניק טיפול רפואי מציל חיים ולבחון את מצבו של הנפגע. עם הגעת צוותי הרפואה לזירת האירוע ברחוב ערמון, הם איתרו את הגבר בחצר כשהוא שרוע ומחוסר הכרה לחלוטין, ללא דופק וללא נשימה. כוחות הרפואה החלו מיד בביצוע בדיקות רפואיות מקיפות וסריקות ראשוניות בשטח, אך לצערם הרב התברר כי הפציעות החודרות והחבלות מהן סבל היו קטלניות ביותר ולא הותירו לו כל סיכוי לשרוד.

- צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:05 ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

חובשי איחוד הצלה בן קול, אוהד מהכני ובן לביא ברומברג, שהשתתפו בפעולות הבדיקה והטיפול בזירה, סיפרו כי הגבר אותר בחצר הבית כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות ופציעות חודרות קשות. לדבריהם, לאור אופי הפציעות הקטלניות נקבע מותו בזירה. לאור המראות הקשים וההלם הרב שנגרם לסביבה הקרובה, הוזעקו למקום גם צוותי חוסן של איחוד הצלה כדי לספק תמיכה נפשית וסיוע ראשוני לבני המשפחה ולשכנים ששהו בזירה.

פרמדיקית מד"א נעמי אפנסייב, יחד עם החובש ביחידת האופנועים של מד"א מאיר לוי שיחזרו את המראות הקשים ומסרו כי הנפגע נבדק במקום אך הפציעות היו משמעותיות וקשות מדי, ולא נותרה לצוותים כל ברירה אלא לקבוע את מותו על אתר.

אירועים מסוג זה, המערבים פציעות חודרות קשות וחבלות בלב אזורי מגורים ובתוך שטח פרטי, מביאים עמם בדרך כלל בהלה רבה בקרב התושבים המקומיים ודריכות גבוהה מצד גורמי האכיפה והחירום. למקום הוקפצו כוחות משטרה רבים במטרה לסגור את הזירה, לאסוף ממצאים פורנזיים ראשוניים ולבחון את כלל הכיוונים ונסיבות המקרה, עד לבירור מלא של הרקע שהוביל לטרגדיה הקשה.