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חקירת אירועי הגבעות

מעצרים נוספים בנוער הגבעות | החשד: הצתות ותקיפת פלסטינים בדרום הר חברון

שלושה חשודים נוספים נעצרו בחקירת אירועי ההצתה והתקיפה בדרום הר חברון • בית המשפט האריך את מעצרם של 7 מהחשודים ושחרר אחד בתנאים מגבילים  (חדשות, בארץ)

כפר קוסרה. ארכיון (צילום: רוי אלימה/Flash90)

המשטרה הודיעה הבוקר (רביעי) על מעצרם של שלושה חשודים נוספים במסגרת החקירה המתנהלת בעקבות אירועי הצתה ותקיפת פלסטינים שאירעו בתקופה האחרונה בגזרת דרום הר חברון. השלושה, תושבי אזור יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילאי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, במסגרת החקירות המתנהלות במפקדה הבין-ארגונית של מחוז ש"י, פעלו הלילה שוטרי המפקדה יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש ושב"כ למעצרם של החשודים הנוספים. הכוחות עצרו לפנות בוקר את שלושת החשודים, שהועברו לחקירה במשטרה.

במקביל למעצרים החדשים, התקיים אתמול דיון בבית המשפט בעניינם של חשודים שנעצרו קודם לכן. בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והאריך את מעצרם של שבעה מהחשודים, בעוד שהחליט לשחרר עצור אחד בתנאים מגבילים.

המשטרה הדגישה כי חקירתה באשר למקרים אלו נמשכת תוך שימוש בכלל הכלים והאמצעים שלרשותה. "נעשות פעולות טכנולוגיות ומגוונות לחשיפת זהותם, מעצרם והבאתם לדין של כל מי שמעורב במקרי אלימות או גרימת נזק", נמסר מהמשטרה.

כזכור, בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועי הצתה ותקיפה חמורים בגזרת דרום הר חברון, שעוררו גל תגובות בזירה הפוליטית והביטחונית. האירועים כללו גם את המצור שהוטל על כפר קוסרה, שעורר זעזוע בממשל האמריקני והוביל לדרישות הבהרות מישראל.
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