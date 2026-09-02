כ-30 יהודים מוגדרים כמנותקי קשר או נעדרים בעקבות שיטפונות בזק קטלניים שפקדו את נפאל בימים האחרונים. כך דווח באתר 'חב"ד.אורג' מפי שליחי חב"ד הוותיקים בנפאל הרב חזקי ורעייתו חני ליפשיץ.
"אנחנו נמצאים ברציפות בקשר הדוק עם המשפחות, הקהילות המקומיות והגורמים בשטח, ומנסים לחבר לוח חלק ללוח כל פרט ופרט," שיתפה חני ליפשיץ בשיחה עם אתר Chabad.org. "אנחנו בודקים מקרוב כל דיווח, כל שם, כל נקודת ציון וכל קצה חוט אפשרי".
עוד שיתפה: "במשך כמה לילות השבוע בקושי ענצנו עין. בעוד שחזקי היה על הקווים ללא הפסקה מול משפחות ומערכות בכל רחבי העולם, מחשבה אחת לא הרפתה ממני: עד כמה חיוני וקריטי לוודא שכל יהודי יובא לקבורה יהודית כדת וכדין, ועד כמה המשימה הזו הפכה למורכבת וכמעט בלתי אפשרית בתנאים הקשים שנוצרו בשטח".
כזכור, האסון התרחש בבוקר ה-26 באוגוסט לאורך הגבול שבין נפאל לסין, כאשר קריסה פתאומית של קרחון ענק גרמה למפולת שלג וסלעים שחסמה את זרימת הנהר הסמוך לגבול הטיבטי. כשהסכר הטבעי קרס תחת העומס, פגע באזור נחשול מים, בוץ וסלעים בעוצמה חסרת תקדים. על פי הדיווחים המקומיים, למעלה מ-1,000 בני אדם כבר קיפחו את חייהם ולמעלה מ-4,400 בני אדם עודם מוגדרים נעדרים.
הזרימה העזה שרפה כפרים שלמים, הרסה עשרות גשרי מיתרים, ניתקה את כבישי הגישה המרכזיים המחברים בין הבירה קטמנדו לגבול הצפוני, ופגעה קשות בפרויקטים אזוריים לייצור חשמל. ההרס הנרחב של התשתיות הוביל לניתוק כמעט מוחלט של מערכות התקשורת ולשיתוק דרכי הגישה, דבר המקשה מאוד על כוחות ההצלה המקומיים.
בעקבות האירוע הקשה, שליחי חב"ד הוותיקים בנפאל, הרב חזקי וחני ליפשיץ, נאלצו להסיט בבת אחת את כל משאביהם מההכנות הלוגיסטיות המורכבות לאירוחי ראש השנה לטובת ניהול חפ"ק חילוץ, איתור וסיוע. השליחים, המחזיקים בניסיון רב שנים של סיוע למטיילים ישראלים במצבי חירום ואסונות טבע קודמים באזור, נמצאים בתיאום רציף עם גורמי הממשל, כוחות החילוץ בשטח והתקשורת הישראלית.
מעבר למאמצי האיתור, בית חב"ד בנפאל החל לארגן משלחת סיוע עצמאית הכוללת מזון, תרופות וציוד חירום חיוני, במטרה להגיע לאזורים המנותקים ברגע שדרכי הגישה יתאפשרו. לצד זאת, השליחים מתמודדים עם אתגר מורכב ורגיש במיוחד: החשש מאיבוד זהותם של הנספים היהודים בתוך הקבורה ההמונית שמבצעות הרשויות בנפאל מדי יום, בשל קשיי הזיהוי הקשים של הגופות.
משרד החוץ אישר כי אזרחית ישראלית נוספת מוגדרת כנעדרת מאז האסון. קטרינה סאקוביץ', בת 41 המתגוררת במילאנו, נראתה ביום האסון באזור שבו פגע זרם הסחף האדיר. משפחתה פנתה למשרד החוץ בבקשה לסייע בתיאום פעולות חיפוש מול הרשויות בנפאל, ואחותה צפויה לצאת לנפאל כדי להשתתף בחיפושים.
דוח חדש של קונסורציום המדענים HiRISK קובע כי הקרחון שהתמוטט הראה סימנים מקדימים ימים לפני האסון. המדענים ציינו כי במבט לאחור, היו כמה אינדיקציות מוקדמות, ובהן מי הפשרה שהפכו לחומים וסימנים לסדק שהתרחב. על פי הדוח, מערכות אזהרה מוקדמת מקיפות יותר במורד הזרם היו יכולות להציל מספר משמעותי של חיי אדם.
בתוך האסון הכבד, נרשמו גם סיפורי הצלה יוצאי דופן. מנישה מגאר, ילדה בת שש, נמצאה בחיים לאחר שהייתה לכודה מתחת לבוץ במשך יומיים. צוותי ההצלה שפעלו באזור ראסווה שמעו קול חלש מתחת לערימת הבוץ, וכשעתיים לאחר מכן הצליחו להגיע אל הילדה. היא הועברה במסוק לקטמנדו, שם קיבלה טיפול רפואי ובהמשך אוחדה עם הוריה.
השליחים עושים כל מאמץ אפשרי כדי לוודא שכל נפטר יהודי יובא לקבורה כדת וכדין, תוך המשך תפילה וציפייה לבשורות טובות מבין הריסות האסון. מניין ההרוגים באסון עלה וממשיך לעלות, וכעת הוא עומד על יותר מ-1,000 בני אדם, מתוכם 987 בנפאל ו-16 בסין.
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