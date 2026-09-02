כ-30 יהודים מוגדרים כמנותקי קשר או נעדרים בעקבות שיטפונות בזק קטלניים שפקדו את נפאל בימים האחרונים. כך דווח באתר 'חב"ד.אורג' מפי שליחי חב"ד הוותיקים בנפאל הרב חזקי ורעייתו חני ליפשיץ.

"אנחנו נמצאים ברציפות בקשר הדוק עם המשפחות, הקהילות המקומיות והגורמים בשטח, ומנסים לחבר לוח חלק ללוח כל פרט ופרט," שיתפה חני ליפשיץ בשיחה עם אתר Chabad.org. "אנחנו בודקים מקרוב כל דיווח, כל שם, כל נקודת ציון וכל קצה חוט אפשרי".

עוד שיתפה: "במשך כמה לילות השבוע בקושי ענצנו עין. בעוד שחזקי היה על הקווים ללא הפסקה מול משפחות ומערכות בכל רחבי העולם, מחשבה אחת לא הרפתה ממני: עד כמה חיוני וקריטי לוודא שכל יהודי יובא לקבורה יהודית כדת וכדין, ועד כמה המשימה הזו הפכה למורכבת וכמעט בלתי אפשרית בתנאים הקשים שנוצרו בשטח".

כזכור, האסון התרחש בבוקר ה-26 באוגוסט לאורך הגבול שבין נפאל לסין, כאשר קריסה פתאומית של קרחון ענק גרמה למפולת שלג וסלעים שחסמה את זרימת הנהר הסמוך לגבול הטיבטי. כשהסכר הטבעי קרס תחת העומס, פגע באזור נחשול מים, בוץ וסלעים בעוצמה חסרת תקדים. על פי הדיווחים המקומיים, למעלה מ-1,000 בני אדם כבר קיפחו את חייהם ולמעלה מ-4,400 בני אדם עודם מוגדרים נעדרים.

הזרימה העזה שרפה כפרים שלמים, הרסה עשרות גשרי מיתרים, ניתקה את כבישי הגישה המרכזיים המחברים בין הבירה קטמנדו לגבול הצפוני, ופגעה קשות בפרויקטים אזוריים לייצור חשמל. ההרס הנרחב של התשתיות הוביל לניתוק כמעט מוחלט של מערכות התקשורת ולשיתוק דרכי הגישה, דבר המקשה מאוד על כוחות ההצלה המקומיים.

בעקבות האירוע הקשה, שליחי חב"ד הוותיקים בנפאל, הרב חזקי וחני ליפשיץ, נאלצו להסיט בבת אחת את כל משאביהם מההכנות הלוגיסטיות המורכבות לאירוחי ראש השנה לטובת ניהול חפ"ק חילוץ, איתור וסיוע. השליחים, המחזיקים בניסיון רב שנים של סיוע למטיילים ישראלים במצבי חירום ואסונות טבע קודמים באזור, נמצאים בתיאום רציף עם גורמי הממשל, כוחות החילוץ בשטח והתקשורת הישראלית.