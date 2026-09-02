"לא תלויים בראש הממשלה": הגאון רבי דוב לנדו במסר חריף

הגר"ד לנדו בטבריה - צילום: באדיבות 10 10 0:00 / 1:13 הגר"ד לנדו בטבריה ( צילום: באדיבות )

במעמד מיוחד שנערך בעיר טבריה, עיר שזכתה בשנים האחרונות לחיזוק משמעתי עם קליטתם של מאות בני תורה מכלל החוגים והעדות, נשא ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו דברי חיזוק נוקבים בפני אלפי תושבים ולומדים. בדבריו, שרטט תמונת מצב קשה על המציאות הנוכחית של עולם התורה, תוך שהוא מעביר מסר ברור ובלתי מתפשר על מקור הכוח האמיתי של הציבור החרדי.

"כולנו יודעים שעולם התורה במצב קשה מאד, ורדיפות השלטונות מכבידים מיום ליום על עולם התורה, וכל יחיד ויחיד מלומדי התורה מרגיש את עול הגזרות", הצהיר ראש הישיבה בכאב מוחשי. המילים, שנאמרו בעיתוי רגיש במיוחד, משקפות את תחושת המצוקה הגוברת בקרב הציבור הלומד בעקבות הלחצים המתמשכים מצד הרשויות. אולם מיד לאחר מכן, שיגר הגר"ד לנדו מסר מהדהד שנועד לנתק כל תלות באנשי השררה הפוליטית: "אנחנו לא תלויים בפלוני או באלמוני, או בראש ממשלה כזה או אחר, אלא אך ורק בבורא עולם, וכולנו מצפים ומייחלים שירחם על עמו ובפרט על עולם התורה". דברים אלו מהווים תזכורת חדה לציבור החרדי על מקור הכוח האמיתי, תוך התעלמות מהמשברים הפוליטיים המתמשכים. יצוין כי הדברים נאמרו בתקופה סוערת במיוחד עבור הציבור החרדי, כאשר בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על תוכניות של ראש הממשלה בנימין נתניהו להתרחק מהמפלגות החרדיות לקראת הבחירות הקרובות. על פי דיווחים אלו, נתניהו מתכנן "להעמיק את ההיבדלות מהחרדים ולנסות להתרחק מהם ציבורית" במהלך הקמפיין הבחירות. "חרגה מתקנון הצניעות": תלמידה נקנסה ב-20 שקל על כפתור פתוח משה בשן | 01.09.26 רקע נוסף למתיחות הפוליטית הוא הסערה שפרצה לאחר פרסום דבריו של הגר"ד לנדו בעניין אחר, כאשר ראש הממשלה בחר להגיב בחריפות לדברים שיוחסו לראש הישיבה. תגובה זו עוררה גל תגובות בציבור החרדי, כאשר דגל התורה הזהירה: "היזהרו בגחלתן של גדולי התורה".

קריאה להתחזקות לקראת הימים הנוראים

לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה, חתם הגר"ד לנדו את מעמד החיזוק בקריאה נרגשת להתחזקות בלימוד התורה ובמעשים טובים. ראש הישיבה הדגיש כי אלו הם המגן היחיד והאמיתי מול הגזרות המאיימות על קיומו של עולם התורה בישראל.

העיר טבריה, שבה נערך המעמד, הפכה בשנים האחרונות למוקד משמעותי של עולם התורה, עם קליטתם של מאות אברכים ובני ישיבות מכלל החוגים והעדות. התחזקות זו של העיר כמרכז תורני מהווה סמל לחוסן של עולם התורה, גם בתקופות של לחץ ומשברים.

דברי החיזוק של הגר"ד לנדו משקפים את הגישה המסורתית של גדולי ישראל, הרואים בהתחזקות רוחנית ובביטחון בבורא עולם את התשובה המרכזית לאתגרים הפוליטיים והחברתיים העומדים בפני הציבור החרדי. מסר זה, הנאמר בעיתוי רגיש זה, מהדהד בקרב אלפי משפחות חרדיות הנמצאות בתקופה של אי-ודאות פוליטית וכלכלית.