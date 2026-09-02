בראיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' מציג יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' מוטי לייטנר יעד של לפחות שני נציגים בכנסת הבאה, מתחייב לתמוך רק בנתניהו, ודוחה בתוקף את הטענות על מימון מ'קפלן' • על סוגיית הגיוס: "נבטל את הסנקציות ונרחיב את המסלולים החרדיים" • וגם: מסביר מדוע אינו משלב נשים ברשימה וקורא לכל מי שמתכוון להצביע לו - לשאול את רבותיו לפני (בארץ)

ישי כהן