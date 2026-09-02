איראן: 18 הרוגים ו-108 פצועים בתקיפות אמריקאיות

מבזקים נוספים
ב'דגל התורה' נערכים להכרעה דרמטית שתציב את יעקב אשר בראש | מעייריב
רעידת אדמה בדגל התורה: האם גפני ומקלב בדרך להדחה? | פגישת עסקני אגודת ישראל - פוצצה בצעקות | ח"כ ביטון לועג לגפני ומצהיר: חוק גיוס לפני הרכבת ממשלה | 6 עריקים חרדים נלכדו בנתב"ג - רגע לפני המראה | הרב מאיר פדידה זצ"ל התמוטט בביתו - ונפטר (מעייריב)איצלה כץ
מוטי לייטנר: חרדי שרוצה להצביע לי - שיישאל את רבותיו לפני; כולנו חונכנו על 'ועשית ככל אשר יורוך'
בראיון נרחב לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' מציג יו"ר מפלגת 'הציבור החרדי' מוטי לייטנר יעד של לפחות שני נציגים בכנסת הבאה, מתחייב לתמוך רק בנתניהו, ודוחה בתוקף את הטענות על מימון מ'קפלן' • על סוגיית הגיוס: "נבטל את הסנקציות ונרחיב את המסלולים החרדיים" • וגם: מסביר מדוע אינו משלב נשים ברשימה וקורא לכל מי שמתכוון להצביע לו - לשאול את רבותיו לפני (בארץ)ישי כהן
"תתחילו להתרגל": וינטר התייחס לאיחוד אפשרי - וזה מה שאמר על גיוס חרדים
עופר וינטר ומועמד מפלגץו יוסף חדאד נשאו הצהרה בתל אביב והבהירו כי סיעתם לא תיכנס לשום ממשלה שתקום ללא חוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל | וינטר דחה מכל וכל את הניסיונות לפרק את המפלגה או לשבץ את אנשיה ברשימות אחרות, והתחייב לפעול להקמת ועדת חקירה ולהכרעה צבאית בעזה | יוסף חדאד דחה גם הוא את מתווי האיחודים בימין, הציג יעד להבאת תמיכה רחבה מהרחוב הערבי-ישראלי, והצהיר כי המפלגה תדרוש את תיק הביטחון עבור וינטר לצד הקמת משרד הסברה בעל תקציבי עתק (פוליטי)יוני גבאי
אלפי חסידים חגגו בווילאמסבורג: הרבי מסאטמר השיא את נכדו | תיעוד ענק
אלפי חסידי סאטמר חגגו השבוע את שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסאטמר, בן לחתנו הרה"ג רבי יואל שמעון פרידמן, בן הגה"צ רבי ירמיהו פרידמן, דומ"ץ שאפראן, עב"ג הכלה בת הרה"ג רבי ברוך יהודה הלברשטם, בן אב"ד טשאקאווא זצ"ל וחתן האדמו"ר מקאזלאוו | שיאה של השמחה נרשם בשעות הקטנות של הלילה, כאשר החסידים עלזו בעוז בעת ריקודי הקודש של האדמו"ר לפני הכלה במעמד ה'מצוה טאנץ' (חסידים)חיים רוזנבוים
עכשיו אפשר לספר: כך חיסלו הלוחמים האמיצים את אדריכל הגרעין במרפסת
שמונה עשרה שנים לאחר אחד המבצעים הנועזים בתולדותיה, ישראל מודה לראשונה כי שייטת 13 היא שהתנקשה בגנרל הסורי מוחמד סולימאן – איש סודו של בשאר אל-אסד, אדריכל הכור הגרעיני בסוריה והאחראי על העברות הנשק לחיזבאללה: לוחמי השייטת הגיחו מן הים בחסות החשיכה, התקרבו למרחק 150 מטרים ממרפסת הווילה בעודו אוכל ארוחת ערב, וחיסלו אותו באמצעות שלושה כדורים מדויקים לעורפו ולראשו. הלוחמים נסוגו דרך הים מבלי להותיר עקבות (ביטחון)כיכר השבת
וינטר מתנה הצטרפות לממשלה בחקיקת חוק נגד השתמטות מגיוס
חבר הכנסת אלי וינטר הצהיר כי לא יצטרף לממשלה אלא אם תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות מגיוס. "בלי זה - לא נשב בממשלה. חד וחלק" אמר.כיכר השבת
תאונת דרכים בבאר שבע: 2 פצועים פונו לסורוקה
רכב התנגש בעמוד ברחוב הברזל בבאר שבע הערב בשעה 17:44. צוותי מד"א פינו לבית החולים סורוקה 2 פצועים: גבר בן 35 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, ופצוע נוסף.קובי רוזן
משרד הבריאות: תוצאות שליליות לבדיקות אבולה של חולה שחזר מקונגו
משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של חולה שאושפז בחשד למחלה לאחר שחזר מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המשרד מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. המשרד ממשיך לעקוב אחר התפרצות האבולה בקונגו ומקיים היערכות מערכתית. הציבור מתבקש להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים עם תחלואה פעילה, ונוסעים החוזרים שמפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים מתבקשים ליצור קשר עם מוקד *5400.יוסי נכטיגל