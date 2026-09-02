עופר וינטר ומועמד מפלגץו יוסף חדאד נשאו הצהרה בתל אביב והבהירו כי סיעתם לא תיכנס לשום ממשלה שתקום ללא חוק שירות שיביא לשילוב הציבור החרדי בצה"ל | וינטר דחה מכל וכל את הניסיונות לפרק את המפלגה או לשבץ את אנשיה ברשימות אחרות, והתחייב לפעול להקמת ועדת חקירה ולהכרעה צבאית בעזה | יוסף חדאד דחה גם הוא את מתווי האיחודים בימין, הציג יעד להבאת תמיכה רחבה מהרחוב הערבי-ישראלי, והצהיר כי המפלגה תדרוש את תיק הביטחון עבור וינטר לצד הקמת משרד הסברה בעל תקציבי עתק (פוליטי)

יוני גבאי