שני הרוגים ושני פצועים בתאונת דרכים קטלנית בכפר יחזקאל

מבזקים נוספים
עימות באל מועייר: צה"ל ירה לעבר מסיתים בעת החזרת בעלי חיים גנובים
כוחות צה"ל אבטחו הערב כניסה של שוטרי מחוז ש"י ואזרח לכפר אל מועייר בחטיבת בנימין, לצורך החזרת בעלי חיים שנגנבו מאזרחים ישראלים. במהלך הפעילות התפתחה הפרת סדר אלימה שבמהלכה מחבלים יידו בלוקים ואבנים לעבר הכוח. הכוחות הגיבו בירי לעבר מסיתים מרכזיים להסרת האיום וזוהו פגיעות. צה"ל מתחקר את האירועים המקדימים ואת ניהול האירוע.ב. ניסני
מפלגת "עמך ישראל" - עוד מאותו הדבר: הכה בחרדים וקבל מנדטים // דעה
נאומו של עופר וינטר הערב גרם לבטנם של רבים במחנה הימין להתהפך | המושג "משתמטים" שנראה כי נלקח היישר ממכונת הרעל של השמאל האנטי-חרדי, עלה על דל שפתיו של יהודי שומר תורה ומצוות, ממנו ציפינו ליותר, להרבה יותר (דעה)ישראל גראדווהל
התניא לא בא לשבור אותך. הוא בא ללמד איך להפסיק להתבייש במאבק
בשיעור מיוחד לפרשת ניצבים, הרב ג'ייקובסון מגלה את אחד היסודות המהפכניים של התניא: המאבק הפנימי שלנו אינו תקלה שצריך להתבייש בה — אלא חלק מהתוכנית האלוקית (יהדות)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
בצל הסערות הפוליטית; מקלב משדר עסקים כרגיל והשתתף בכנס של ׳הרשות׳
מאות זוגות השתתפו בכנס סיום קורס מוגנות של הרשות החרדית באשקלון | ח"כ מקלב שיבח את ההורים וקרא לחזק את תקצוב הרשות (בארץ)חזקי שטרן
תאונה קטלנית בכביש 675: שני הרוגים ושני פצועים קשה
שני גברים בני 30-40 נהרגו היום בתאונת דרכים קשה בכביש 675 סמוך למחלף נבות גדעונה. צוותי מד"א פינו לבית החולים העמק שני פצועים נוספים במצב קשה עם חבלה רב מערכתית: גבר כבן 30 ואישה בת 37.קובי רוזן
טראמפ: הבחירות לא משפיעות עליי, המפלגה מעריכה שמנענו נשק גרעיני מאיראן
נשיא ארה"ב טראמפ התייחס לאפשרות שהמלחמה באיראן תפגע בסיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע. "הבחירות לא משפיעות עליי. אני לא מתמודד. המפלגה שלי היא שמתמודדת", אמר. לדבריו, "אני חושב שבמפלגה שלי מעריכים את העובדה שאנחנו לא מאפשרים לאיראן להשיג נשק גרעיני".קובי אטינגר
צה"ל: תרגיל צבאי מחר בחטיבות אפרים ומנשה
צה"ל הודיע כי מחר (יום ה') ייערך תרגיל צבאי במרחב חטיבות אפרים ומנשה, החל משעות הבוקר ועד הצהריים. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
עימותים אלימים במקום: מחאה מול ביתו של ניצב שמואלי נגד גל המעצרים | צפו
עשרות מפגינים חרדים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי בפסגת זאב במחאה על מעצרי בחורי ישיבות | עימותים אלימים עם המשטרה תועדו במקום (בארץ)קובי ישראל