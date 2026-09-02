כמו רבים, גם כותב השורות הופתע מן התפנית הלא-צפויה של מפלגת "עמך ישראל", בדברים שאמר הלילה יו"ר המפלגה עופר וינטר.

מכיוון שמר וינטר הוא יהודי שומר תורה ומצוות, נשתדל בשורות אלו שלא לדבר לגופו של אדם תוך שמירה על כבודו – אלא לגופו של עניין, ויש הרבה על מה לדבר.

לא ברור מה גרם לו, לוינטר, להדגיש את נושא הגיוס בנאומו הערב. האם אלו הסקרים האחרונים, המחמיאים פחות מאלו הראשונים? או שמא משאלת לב כנה בלבו לרוקן את עולם התורה מלומדיו, חס ושלום, ולהעבירם לגולני? שוב, מדובר באדם שומר מצוות וקשה להאמין כי יחפוץ בחורבן עולם התורה.

אולם נראה כי למרבה הצער, הערב החל מר וינטר לנגן את המנגינה המוכרת והידועה – המנגינה של השמאל, אלו שאוהבים לשנוא את החרדים כדי לקדם את האינטרסים האישיים שלהם.

1.

ראשית כל, מעט כנות נדרשת ממי שרואה בעצמו מנהיג ציבור. ברור לכול כי הסיסמאות המפוצצות על כך ש"כל צעיר בגיל גיוס ילך לצבא" (ומה עם לומדי התורה?), אינן אלא דמגוגיה זולה. כל בר דעת יודע שתלמידי חברון, וולפסון ופוניבז' לעולם לא יתגייסו – זה פשוט לא יקרה.

זה לא יקרה גם אם המשטרה הצבאית תיכנס להיכלי התורה ותאסור את לומדי התורה הקדושה אחד-אחד, ממש כמו בזמן הפוגרומים באירופה.

זה לא יקרה – כל החרדים לעולם לא יתגייסו, וגם לא רובם – ווינטר יודע זאת היטב. אז מספיק למכור לציבור 'לוקשים', די עם זה.

2.

גם הוא, כמו רבים, יודע כי זו אינה הדרך לגרום לגיוסם של חרדים (לא שגיוס חרדים הוא דבר רצוי, זהו נושא נפרד).

ברור לכול כי חרדים לא יתגייסו רק משום שמאימים עליהם במעצרים. אין חרדי אחד שיסכים להתגייס רק משום שהוא מפחד להיתקל במחסום בצומת הבא – לפחות לא מי שלומד. כולם יודעים את זה – גם לפיד, גם ליברמן, גם בנט – וגם וינטר.

אבל כאשר הסקרים מראים תוצאות על גבול אחוז החסימה, ייתכן שמאוד נוח להכות בחרדים בתקווה שהסיסמאות הללו יביאו עוד מנדט או שניים. נקווה שזו לא הסיבה לשינוי הפתאומי ברטוריקה של וינטר.

וגם אם מר וינטר מאמין באמת שכל החרדים צריכים להתגייס, כאמור, גם הוא יודע שזו אינה הדרך לגרום לתהליך הזה להתרחש.

3.

בנאומו התחייב וינטר לחוקק חוק גיוס עוד לפני הקמת הממשלה בראשות נתניהו. וכאן הבן שואל: אם אכן רצונו של מר וינטר לגייס כל צעיר בגיל גיוס, כדבריו ש"כל צעיר בגיל גיוס יתייצב לשרת", מדוע אנו נזקקים לחוק גיוס חדש? הרי החוק הקיים כבר קובע כי כל צעיר בגיל גיוס חייב לשרת, ללא שום הבדל בין חרדים לחילונים (וערבים, אגב)?

אין זאת אלא כי גם וינטר בעצמו מבין שהציבור החרדי אינו צפוי בשום שלב בעתיד לרוקן את ישיבותיו ולמלא את הבסיסים, ומשום כך נדרש חוק ייחודי לחרדים. אם כך, עדיף היה לו לוינטר לומר את הדברים בבירור במקום לזרות חול בעיני הציבור.

כחרדים, אנו רגילים לכך שרוכבים עלינו, שהופכים אותנו למכונת מנדטים משומנת באמצעות סיסמאות ריקות מתוכן. אלא שממפלגתו של וינטר, אדם ערכי לכאורה ושומר תורה ומצוות, פשוט ציפינו ליותר. חבל מאוד.