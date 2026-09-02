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התניא לא בא לשבור אותך. הוא בא ללמד איך להפסיק להתבייש במאבק

בשיעור מיוחד לפרשת ניצבים, הרב ג'ייקובסון מגלה את אחד היסודות המהפכניים של התניא: המאבק הפנימי שלנו אינו תקלה שצריך להתבייש בה — אלא חלק מהתוכנית האלוקית (יהדות)

יש אנשים שלומדים תניא ויוצאים בתחושה קשה: כל עוד קיימים בתוכם כעס, קנאה, תאווה או מחשבות זרות — הם אינם ראויים, אינם אמיתיים ואולי אפילו כישלון בעבודת ה׳. אבל האם זו אכן הבשורה שאדמו״ר הזקן ביקש להביא?

בשיעור מיוחד לפרשת ניצבים ולח״י אלול, יום הולדתם של הבעל שם טוב ואדמו״ר הזקן, הרב ג'ייקובסון מגלה את אחד היסודות המהפכניים של התניא: המאבק הפנימי שלנו אינו תקלה שצריך להתבייש בה — אלא חלק מהתוכנית האלוקית.

דרך סיפור חסידי מופלא על גביר בעל חסד שלא היה מסוגל לסבול בוץ ורפש, נלמד כיצד להתייחס גם ל״בוץ״ שבתוכנו. הנפש הבהמית אינה הוכחה לכך שאנחנו רעים, ואין צורך לשנוא את עצמנו בגללה. עם זאת, קבלה והכלה אינן כניעה: אפשר להכיר ברגשות ובדחפים שבתוכנו, בלי לאפשר להם לשלוט במחשבות, בדיבורים ובמעשים שלנו.

מהי באמת דמותו של ה״בינוני״ בתניא? כיצד אפשר להיות אדם אותנטי בלי ליפול לצביעות, לציניות או לייאוש? ומה פירוש ״מוח שליט על הלב״ — אם אין הכוונה לדיכוי רגשות?

התניא לא בא לשבור את האדם או לדרוש ממנו להיות מישהו אחר. הוא מלמד אותו כיצד להפסיק להתבייש במאבק — ולגלות שבתוכו כבר נמצאים הכוחות לבחור, להתקדם ולעבוד את ה׳ בשמחה ובטוב לבב.
הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון

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