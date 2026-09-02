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בצל הסערות הפוליטית; מקלב משדר עסקים כרגיל והשתתף בכנס של ׳הרשות׳

מאות זוגות השתתפו בכנס סיום קורס מוגנות של הרשות החרדית באשקלון | ח"כ מקלב שיבח את ההורים וקרא לחזק את תקצוב הרשות (בארץ)

מאות זוגות הורים השתתפו הערב בכנס סיום קורס מוגנות של הרשות החרדית באשקלון, בהשתתפות מייסד הרשות, ח״כ אורי מקלב. הכנס חתם שנה של מפגשים שבועיים, הכשרה והדרכה מקצועית להורים בציבור החרדי.

מקלב שיבח בדבריו את פעילות הרשות החרדית בעיר, הודה לראש העיר תומר גלאם על השותפות בעשייה וציין לשבח את מסירותו של רכז הרשות בעיר, הרב אברהם גוטשטיין.

הוא הביע הערכה להורים שהקדישו מזמנם בקביעות לאורך השנה ללימוד ולהכשרה, וציין כי התמדתם מעידה על אחריות ועל רצון אמיתי להעניק לילדיהם את הטוב ביותר. לצד חשיבות השילוב בין הכלים המקצועיים שמעניקה הרשות לבין החוסן הרוחני והערכי שמקורו בבית.

מקלב, שהקים את הרשות החרדית ומלווה את פעילותה מקרוב, אמר: "פעילות כזו לא בונים ביום אחד, ולא מקיימים אותה בלי משאבים. חובה עלינו לתמוך ברשות החרדית, להרחיב את היקף פעילותה ולחזק את תקצובה, כדי שעוד ועוד משפחות יוכלו ליהנות מההכשרה והליווי שהיא מעניקה".
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