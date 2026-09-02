צה"ל: תרגיל צבאי מחר בחטיבות אפרים ומנשה

מבזקים נוספים
מפלגת "עמך ישראל" - עוד מאותו הדבר: הכה בחרדים וקבל מנדטים // דעה
נאומו של עופר וינטר הערב גרם לבטנם של רבים במחנה הימין להתהפך | המושג "משתמטים" שנראה כי נלקח היישר ממכונת הרעל של השמאל האנטי-חרדי, עלה על דל שפתיו של יהודי שומר תורה ומצוות, ממנו ציפינו ליותר, להרבה יותר (דעה)ישראל גראדווהל
התניא לא בא לשבור אותך. הוא בא ללמד איך להפסיק להתבייש במאבק
בשיעור מיוחד לפרשת ניצבים, הרב ג'ייקובסון מגלה את אחד היסודות המהפכניים של התניא: המאבק הפנימי שלנו אינו תקלה שצריך להתבייש בה — אלא חלק מהתוכנית האלוקית (יהדות)הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
בצל הסערות הפוליטית; מקלב משדר עסקים כרגיל והשתתף בכנס של ׳הרשות׳
מאות זוגות השתתפו בכנס סיום קורס מוגנות של הרשות החרדית באשקלון | ח"כ מקלב שיבח את ההורים וקרא לחזק את תקצוב הרשות (בארץ)חזקי שטרן
תאונה קטלנית בכביש 675: שני הרוגים ושני פצועים קשה
שני גברים בני 30-40 נהרגו היום בתאונת דרכים קשה בכביש 675 סמוך למחלף נבות גדעונה. צוותי מד"א פינו לבית החולים העמק שני פצועים נוספים במצב קשה עם חבלה רב מערכתית: גבר כבן 30 ואישה בת 37.קובי רוזן
טראמפ: הבחירות לא משפיעות עליי, המפלגה מעריכה שמנענו נשק גרעיני מאיראן
נשיא ארה"ב טראמפ התייחס לאפשרות שהמלחמה באיראן תפגע בסיכויי המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע. "הבחירות לא משפיעות עליי. אני לא מתמודד. המפלגה שלי היא שמתמודדת", אמר. לדבריו, "אני חושב שבמפלגה שלי מעריכים את העובדה שאנחנו לא מאפשרים לאיראן להשיג נשק גרעיני".קובי אטינגר
עימותים אלימים במקום: מחאה מול ביתו של ניצב שמואלי נגד גל המעצרים | צפו
עשרות מפגינים חרדים הגיעו לביתו של ניצב חיים שמואלי בפסגת זאב במחאה על מעצרי בחורי ישיבות | עימותים אלימים עם המשטרה תועדו במקום (בארץ)קובי ישראל
ראש העיר האנטי-ישראלי הגיע לשכונה החרדית - אשה אמיצה הכינה לו "קבלת פנים" ראויה
אישה חרדית עצרה את ראש עיר ניו יורק בחנות תשמישי קדושה • האשימה אותו בעליית האנטישמיות והתייחסה לסבתה ניצולת השואה | העימות הסוער (בעולם)כיכר השבת
היועמ"שית אישרה לסמוטריץ': זה המחיר החדש שתשלמו לליטר דלק
היועץ המשפטי של האוצר המליץ לאשר את הפחתת מס הבלו, היועמ"שית אישרה | המהלך יעלה כ-300 מיליון שקלים בחודש (כלכלה בארץ)משה בשן