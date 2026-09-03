עשרות אלפי בני אדם יצאו לרחובות ספרד לאחר שדוח סודי שפורסם מעלה כי מרוקו ניסתה למעשה לכבוש את סאוטה באמצעות הגירה מאסיבית ופתאומית של עשרות אלפים ביולי האחרון | הספרדים זועמים על הממשלה והטיפול הכושל באירוע ההיסטורי (בעולם)

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