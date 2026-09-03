התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש השב"כ דוד זיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות 186 יוצאי השב"כ שהתנגדו למינויו, לאחר החלטת בג"ץ לחייב את העותרים למסור את זהותם. לטענת התנועה, ההתעקשות לחשוף את השמות מעמיקה את הקרע בשירות, פוגעת באמון הציבור ומסיטה את הארגון ממשימותיו הביטחוניות. התנועה מזהירה כי חשיפת השמות עלולה לפתוח פתח למסע נקם נגד העותרים רק משום שמימשו את זכותם לפנות לבית המשפט.

כיכר השבת