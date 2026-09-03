אילוסטרציה ( צילום: Sharon Leibel/Flash90 )

מהלך חריג במסגרת המאבק במשבר האצות במים התיכון: רשות המים יזמה ריסוס אווירי של חומרי הדברה רעילים בכמויות גדולות, כקילומטר בלבד מול חופי אשקלון. כך נחשף היום (חמישי) בחדשות 13.

לפי הדיווח, של מתן חודורוב, הפעולה בוצעה באמצעות מטוס של חברת "כימניר" לאורך גזרה של תשעה קילומטרים, במרחק קצר מחוף זיקים המוכרז לרחצה. המטרה המוצהרת של המהלך הייתה לחסל את פריחת האצות הענקית שגרמה בימים האחרונים לשיבושים קשים ולהשבתה חלקית של מתקני התפלת המים לאורך החוף. אולם הפעולה כולה בוצעה מבלי שהגורמים המקצועיים הרלוונטיים עודכנו מראש, ומבלי שרשות המים הוציאה הודעה או אזהרה כלשהי לציבור הרחב. חומרים רעילים במינונים גבוהים בחורי הישיבה שרו בלהט "ואינקמה מפלסטין יימח שמם"; כך נתניהו הגיב יאיר טוקר | 02.09.26 הצעד החריג של המשטרה בתיק הרצח שזעזע את השכונה הירושלמית קובי רוזן | 02.09.26 במסגרת הניסוי נעשה שימוש, לפי הדיווח, בתערובת של שלושה חומרים כימיים: נחושת גופרתית (Copper Sulphate Pentahydrate), אלומיניום סולפט וסודיום פרקרבונט. מדובר בחומרים שמגע ישיר עמם עלול לגרום לנזקים בריאותיים חמורים, בעיקר לעיניים. הבדיקות מעלות כי בחלק מהמקרים הוטלו החומרים במינונים הגבוהים פי 27 מהתקן המותר. בעקבות חשיפת האירוע, במשרד הבריאות ממהרים לבחון את השפעות הריסוס ושיגרו המלצה דחופה לאסור לחלוטין את הדיג באזור. במשרד דורשים לאכוף את איסור הדיג ברדיוס הטיפול וכן באזור החיץ של הקילומטר הראשון מהחוף. המומחים מסבירים כי הים מתאפיין בדינמיות רבה של זרימת המים, וכי קיים חוסר במידע מדויק לגבי זני האצות הספציפיים שהתפשטו.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

חשש מרעלנים מסוכנים

בין היתר קיים חשש כי מדובר בזנים מסוכנים לאדם המכילים רעלנים (Cyanotoxins), אשר עלולים לגרום לנזקים לכבד ולגירויים קשים. לפיכך, במשרד הבריאות ממליצים להאריך את איסור הדיג עד לקבלת תוצאות מעבדה של ניטור רקמות דגים שיעידו על חזרה לשגרה. בנוסף, צוין כי הבדיקות השגרתיות של מי הרחצה בחופים הן בקטריאליות בלבד, ואינן מהוות תחליף לדיגום כימי ייעודי הנדרש באירוע מסוג זה.

מנגד, במשרד האנרגיה וברשות המים דוחים את הטענות על סכנה ומשדרים ארגעה. בתגובה רשמית מסרו כי אין כל חומר המסכן את בריאות הציבור וכי חופי הרחצה בטוחים לחלוטין לשימוש. לדבריהם, ועדת ההיטלים, שבה חברים גם נציגי משרד הבריאות ומשרד החקלאות, אישרה מראש את השימוש בחומרים הללו, אשר מאושרים גם לטיפול במי שתייה ואינם מהווים סכנה לסביבה הימית.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

האצות ממשיכות להתפשט

בתוך כך, תמונות לוויין מעדכניות מהבוקר מראות כי נכון לעכשיו לא נרשם שיפור בפריסת האצות בים התיכון. הערכות המומחים הן שהאצות ימשיכו להתפשט צפונה ויגיעו במהלך היומיים הקרובים עד לחופי חיפה, דבר שעלול לסכן גם את פעילותו של מתקן ההתפלה בחדרה.

למרות החששות, בתום הערכת מצב שקיים שר האנרגיה אלי כהן עם ראשי משק המים, נמסר כי המשק פועל כרגיל. ברשות המים הבהירו כי מתקן ההתפלה שורק א' כבר חזר לפעילות, ובמקביל תוגברה השאיבה מקידוחים ומהכנרת כדי למלא את המאגרים ולהבטיח אספקת מים רציפה לכלל משקי הבית והחקלאות בישראל.

משבר האצות הנוכחי מצטרף לשורה של שיבושים באספקת המים שנרשמו בימים האחרונים במספר אזורים בארץ, כאשר תושבים בירושלים ובאזורים נוספים דיווחו על הפסקות מים ממושכות. השאלה המרכזית שעולה כעת היא האם הפעולה החריגה של הריסוס האווירי תצליח לפתור את המשבר, או שמא תיצור בעיות נוספות שטרם התגלו במלואן.