- צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ 10 10 0:00 / 1:46 ( צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (חמישי) הרמת כוסית לראש השנה תשפ״ז יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ, הרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר וחברי פורום המטה הכללי של צה״ל, בקריה בתל אביב. בדבריו התייחס להפלת המשטר באיראן.

"״מה שהושג בשלוש שנות מלחמת התקומה ובזמן שעבר מאז 'שאגת הארי', ועוד קודם לכן 'עם כלביא' - אלה הישגים היסטוריים שמבטיחים את המשך קיומנו", אמר נתניהו. "אנחנו עמדנו בפני סכנת השמדה על ידי משטר ששואף להכחידנו, רוצה להתחמש בפצצות גרעין להשמידנו. אנחנו הרחקנו את האיום הזה וגם איומים אחרים". הוא המשיך: "המשטר הזה כרגע מקרטע. הוא חלש מאי פעם. הוא נלחם על חייו, ואני משוכנע במשימה העיקרית שעומדת לפנינו, ביכולתנו, ביכולת החיילים הגיבורים שלנו, הטייסים הגיבורים שלנו והטייסות והנווטות וכל שאר המערך שלנו, במערך העורף והעם החזק שלנו. אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד. כלומר, להפיל את המשטר הזה. זו המשימה המרכזית שעדיין לפנינו, אבל היא קרובה. היא לא בלתי אפשרית. היא בהישג יד".

( צילום: חיים צח/ לע״מ )

לדברי ראש הממשלה, "הם לא סתם לא תוקפים אותנו. הם תוקפים את כולם, רק לא אותנו. הם יודעים את עוצמתנו, את נחת זרועינו ואת נחישותנו.

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"אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו. אם למדתם משהו, אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם, וזה מה שאני מאחל לעם ישראל בשנה הקרובה, בזמן הקרוב. שנה טובה לכם״.