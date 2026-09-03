"מצבו הנפשי קשה": הילד שנחטף לבני ברק התקשה לשחזר את האירוע

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סקר חדש: גוש איזנקוט יורד, סמוטריץ' ופייגלין מזנקים - וכמה מקבל וינטר?
מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים • גוש האופוזיציה בהובלת איזנקוט יורד ל-55 מנדטים | הסקר המלא (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אליעד שרגא נגד החלטת בג"ץ בעניין זיני: "מסע נקם אישי ומקצועי"
התנועה לאיכות השלטון יוצאת נגד ההחלטה לחייב את יוצאי השב"כ למסור את שמותיהם לדוד זיני, וקוראת לראש השירות לוותר על קבלת הרשימה (משפט)משה כהן
פועל בן 44 נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בטייבה
פועל בן 44 נפצע הצהריים בנפילה מגובה של כ-5 מטרים באתר בנייה בטייבה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 16:10 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
התנועה לאיכות השלטון קוראת לזיני לוותר על דרישה לשמות יוצאי השב"כ
התנועה לאיכות השלטון קוראת לראש השב"כ דוד זיני לוותר על דרישתו לקבל את שמות 186 יוצאי השב"כ שהתנגדו למינויו, לאחר החלטת בג"ץ לחייב את העותרים למסור את זהותם. לטענת התנועה, ההתעקשות לחשוף את השמות מעמיקה את הקרע בשירות, פוגעת באמון הציבור ומסיטה את הארגון ממשימותיו הביטחוניות. התנועה מזהירה כי חשיפת השמות עלולה לפתוח פתח למסע נקם נגד העותרים רק משום שמימשו את זכותם לפנות לבית המשפט.כיכר השבת
דיווח: 2 הרוגים ופצועים בתקיפה ישראלית במערב עזה
גורמים ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ומספר פצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי ברחוב א-ת'ורה בשכונת רמאל במערב העיר עזה. התקיפה בוצעה לפני זמן קצר.קובי אטינגר
בעיצומה של השבת: ההפגנה ההמונית נגד פתיחת עסק בבני ברק יוצאת לדרך
רבני בני ברק קוראים לציבור להשתתף בהפגנה בעיצומה של השבת הקרובה נגד פתיחת עסק בעיר • הרבנים מזהירים מפני ״פרצה חמורה בחומות העיר שלא הייתה כמוה בעשרות השנים האחרונות״ • בסיום ההפגנה נערכים חסידי גור לנסיעה מאורגנת לירושלים לקראת מעמד אמירת הסליחות הראשון • כל הפרטים (חרדים)קובי ישראל
"לראשי ישיבות - מותר לעבוד; לאחרים זה רק 'בשולי המחנה'" | המשגיח הרב לויכטר בדברים חריפים
המשגיח הגאון רבי ראובן ליכטר יוצא נגד הסערה שהתעוררה בעקבות דברים שנאמרו סביב בחורים המוטרדים משאלת הפרנסה לאחר החתונה: ״יומם ולילה הוא חושב אולי אפשר ככה, אולי אפשר ככה, זה מותר. אבל בחור? חס ושלום, רק אלו שבשולי המחנה״ (חרדים)קובי ישראל
נצחון לזיני: בג"ץ הכריע שיקבל את שמות יוצאי השב"כ שעתרו נגדו
לאחר שבמהלך הדיון התבקש דוד זיני לשקול לוותר על קבלת שמות העותרים נגד מינויו, בג"ץ קבע כי הוא זכאי לקבל את הרשימה (משפט)משה כהן