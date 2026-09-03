נתניהו חשף את הלו"ז שלו בבוקר ה-7 לאוקטובר

מבזקים נוספים
הליכוד: סוכם שטלי גוטליב תוכל להתמודד בעוצמה יהודית, מאחלים בהצלחה
במפלגת השלטון הודיעו כי מאפשרים לחברת הכנסת טלי גוטליב להתמודד לכנסת הקרובה במסגרת רשימת עוצמה יהודית, והוסיפו כי מאחלים לה בהצלחה. סוכם: גוטליב תהיה מחוייבת למשמעת הסיעתית עד לכנסת ה-26 (פוליטי)כיכר השבת
ברגעי הטבח: נתניהו חושף את הלו"ז האישי שלו בבוקר ה-7 לאוקטובר
משרד ראש הממשלה פרסם את לוח הזמנים של בנימין נתניהו בבוקר ה-7 באוקטובר, בעקבות מה שהוגדר בלשכה כ"פרסומים מוטעים שהתפרסמו לאחרונה" (ביטחון)דוד הכהן
נתניהו: משוכנע ביכולת ישראל להפיל את המשטר האיראני
ראש הממשלה נתניהו אמר בפורום מטכ"ל כי הוא משוכנע ביכולת ישראל להפיל את המשטר האיראני. לדבריו, "זו המשימה המרכזית והיא קרובה".כיכר השבת
אחרי עשרות שנים ח"כ גפני חוזר לכולל? | איראן מאיימת, שר הביטחון תוקף
הדרמה הליטאית נמשכת: הח"כים הוותיקים יודחו? | האזהרה האיראנית בלבנון והאיום של כ"ץ להחזיר את טהרן לתקופת האבן | פשיטת המשטרה על חתונות הקטינים ביבנאל | קפה המיסיונרים נכנע למחאות וייסגר בשבת | מחווה ללבנון: ישראל משחררת חמישה עצורים |וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
ברכבות אוויריות לוושינגטון: האדמו"רים המריאו, הרבי מסקווירא שיגר מכתב עם בנו
גדולי האדמו"רים של ארה"ב המריאו בשעה האחרונה לפגישה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: האחים האדמו"רים מסאטמר, האדמו"ר מויז'ניץ מונסי והאדמו"ר מבאבוב | האדמו"ר מסקווירא, שנבצר ממנו להגיע, שיגר מכתב ברכה לנשיא באמצעות בנו הבכור הרה"צ רבי אהרן מנדל טברסקי | צפו בתיעוד מרגעי הגעתם של האדמו"רים לקראת ההמראה במטוסים פרטיים אל עבר וושינגטון (חסדים)חיים רוזנבוים
נתניהו הרים כוסית - ודיבר על הפלת המשטר באיראן: "זה קרוב" | צפו
ראש הממשלה נתניהו בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום מטכ״ל: ״אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום אחת ולתמיד ולהפיל את המשטר באיראן שנלחם על חייו. אני אומר לאויבים שלנו - אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, הנחישות והאחדות הפנימית לגבור עליכם״חזקי שטרן
אחיינו של ראש הלשכה המדינית של חמאס נפטר מפצעיו
עבדאללה מחמוד אלחיה, אחיינו של ח'ליל אלחיה ראש הלשכה המדינית של חמאס, נפטר היום מפצעיו. הוא נפצע לפני שלושה ימים בפעולה שבה חטפו כוחות ישראליים את מפקד מנגנון ביטחון הפנים של חמאס במערב העיר עזה.קובי אטינגר
גבר בן 26 נכווה בינוני בביתו בכעביה-טבאש-חג'אג'רה
גבר בן 26 נכווה הצהריים בביתו בכעביה-טבאש-חג'אג'רה. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 16:52 מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם כוויות בפניו.קובי רוזן