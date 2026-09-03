הנוסחה הירושלמית: למה מאות ילדים קמים בארבע בבוקר לסליחות?

צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. חמאס מקדם נרטיב שישראל רוצחת ספורטאים פלסטינים ומציג את אבו-אלעיש כ"שחקן כדורגל" של מועדון ג'באליא, אך למעשה מדובר במפקד חמאס שהשתתף בפשיטה על העוטף.

קובי אטינגר