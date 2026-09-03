ירי לעבר כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה - אין נפגעים

צה"ל דיווח כי זוהה ירי לעבר כוחותיו הפועלים מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. אין נפגעים לכוחות הביטחון. צה"ל תקף במרחב בתגובה. לפי ההודעה, מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ברצועה. "צה"ל רואה בחומרה את ניסיונות ארגוני הטרור ברצועת עזה לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

כיכר השבת