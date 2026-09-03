מבזקים נוספים
ירי לעבר כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה - אין נפגעים
זוהה ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. אין נפגעים לכוחותינו וצה"ל תקף במרחב. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. צה"ל רואה בחומרה את ניסיונות ארגוני הטרור ברצועה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.ב. ניסני
ילד בן 12 נפגע מרכב בירושלים - מצבו בינוני
ילד כבן 12 נפצע בינוני מפגיעת רכב ברחוב תחכמוני בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
ילדה בת 7 במצב אנוש לאחר שנפגעה מטרקטור בכפר קרע
ילדה בת 7 נפגעה הערב מטרקטור בכפר קרע והובאה למרפאה מקומית. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 21:38 מפנים אותה לבית החולים הלל יפה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, עם חבלות קשות בחזה ובראש.קובי רוזן
שמחה משולשת; מאות חסידים חגגו בחתונת הענק של לעלוב, מודז'יץ ואופלע
בקול רינה ותודה נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • מאות חסידים נרגשים משלושת החצרות חגגו את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות הלילה (חסידים)חיים רוזנבוים
הנוסחה הירושלמית: למה מאות ילדים קמים בארבע בבוקר לסליחות?
בזמן שכולם ישנים, בית הכנסת 'שערי ניסים' בבירה הופך למוקד עליה לרגל בימי הסליחות, הילדים שמובילים את הפיוטים בקולם, הנוסחה שמשלבת חוויה וקדושה, והסיבה שגדולי הרבנים והפייטנים מגיעים להתפעל מקרוב | צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
4 נפגעים קל בתאונה בין מיניבוס לרכב בכביש 25
תאונת דרכים בין מיניבוס לרכב פרטי אירעה בכביש 25 סמוך למושב תקומה. ארבעה נפגעים קל קיבלו טיפול רפואי בזירה - שני גברים בגילאי 40-60 ושני ילדים כבני 9. אחד הפצועים פונה לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.קובי רוזן
פעוטה בת שנה נפצעה בינוני בגן שעשועים באופקים
פעוטה בת שנה נפצעה הערב במהלך משחק בגן שעשועים באופקים. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 19:33 מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד נוח'בה שפשט ב-7.10 - חמאס הציג אותו כשחקן כדורגל
צה"ל תקף אתמול במרחב ג'באליה שבצפון רצועת עזה וחיסל את עבד אלפתאח אבו-אלעיש, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לשטח ישראל בטבח ה-7 באוקטובר. חמאס מקדם נרטיב שישראל רוצחת ספורטאים פלסטינים ומציג את אבו-אלעיש כ"שחקן כדורגל" של מועדון ג'באליא, אך למעשה מדובר במפקד חמאס שהשתתף בפשיטה על העוטף.קובי אטינגר