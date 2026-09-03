ירי לעבר כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה - אין נפגעים

זוהה ירי לעבר כוחות צה"ל הפועלים מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה. אין נפגעים לכוחותינו וצה"ל תקף במרחב. דובר צה"ל הגדיר את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. צה"ל רואה בחומרה את ניסיונות ארגוני הטרור ברצועה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

ב. ניסני