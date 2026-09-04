10 חשודים נעצרו בפשיטה על כנופיות בנצרת

מגיש ערוץ 14 מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בעקבות ריאיון צפוי להיות משודר בשבת • 'מי שמדבר על סיעתא דשמיא לא יכול לבזות את השבת' (תקשורת)

יאיר טוקר