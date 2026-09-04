הודה בפריצה כפולה: השופט ריחם ודחה את דרישת המדינה

גנב קופות צדקה ( צילום: באמצעות AI )

פרשה חמורה שהתרחשה בין כתלי בית הכנסת "אבני החושן" בעכו הגיעה לסיומה בבית משפט השלום בעונש שעורר דיון ציבורי סביב שאלת ההרתעה מול שיקולי הענישה. הנאשם, אב לשני ילדים בשנות ה-30 לחייו, הודה בפריצה כפולה לבית הכנסת, ריקון קופות הצדקה וגניבת ציוד בשווי אלפי שקלים.

האירועים התרחשו בחורף השנה, כאשר במשך שני לילות רצופים הגיע הנאשם לחצר בית הכנסת בשעות הלילה המאוחרות. בשני המקרים חדר פנימה דרך חלון המטבחון שלא היה נעול, וביצע שורת מעשים פליליים שפגעו ישירות ברכוש הציבור ובקופות הצדקה המיועדות לעזרה לחסרי כל. במהלך הלילות עבר הנאשם בין קופות הצדקה, רוקן את תכולתן ופרץ חלק מהן באמצעות חפץ קהה, כשהוא גורם נזקים כבדים למקום. באחד הלילות אף נטל סכום של 50 שקל מתיק האישי של אחד מגבאי בית הכנסת. בלילה השני, מלבד גניבת כספי הצדקה, העמיס הנאשם על עצמו רמקול גדול השייך לבית הכנסת, שוויו מוערך בכ-1,500 שקל, ונמלט מהמקום עם השלל.

מעצר ( צילום: דוברות שב"ס )

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במסגרת הטיעונים לעונש, עמדת פרקליטות המדינה הייתה נוקשה ובלתי מתפשרת. המאשימה הדגישה את הפגיעה הקשה בזכות הקניין, בשלום הציבור ובתחושת הביטחון, ודרשה מבית המשפט לקבוע מתחם ענישה מחמיר של 15 עד 26 חודשי מאסר בפועל. המדינה עמדה על כך שהנאשם ישצה את הדין במלוא חומרתו בשל ארבע הרשעותיו הקודמות בעבירות רכוש ואלימות.

מנגד, ההגנה ביקשה מבית המשפט להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם, אב לשני ילדים בשנות ה-30 לחייו ששימש כגנן טרם מעצרו. הסנגור טען כי עסקיו קרסו, מצבו הכלכלי והרפואי של בני משפחתו הידרדר, וכי הסכומים שנגנבו מקופות הצדקה הסתכמו ב"מאות שקלים בודדות". עוד צוין לטובה כי הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה, חסך זמן שיפוטי יקר, ואף נציג קורבנות העבירה לא ביקש למצות עמו את הדין עד תום.

הנאשם עצמו הביע צער עמוק במהלך הדיון ואמר לשופט: "זה גועל נפש מה שעשיתי וזה לא יחזור לעולם, אני רוצה ללכת בדרך הטובה. אני ממש מתחנן".

שיעור תורה בבית כנסת ( צילום: יהודה גליקמן )

השופט וויליאם חאמד קבע בפסק דינו כי עבירות ההתפרצות למקומות תפילה טומנות בחובן סיכון גבוה להתלקחות אלימה ולפגיעה קשה בקניין. לאחר ששקל את הפסיקה ואת נסיבות התיק, העמיד השופט את מתחם הענישה על ארבעה עד 18 חודשי מאסר בפועל.

בית המשפט ציין כי לא הוצגה תשתית ראייתית המצדיקה חריגה ממתחם הענישה מטעמי שיקום, שכן לא הוגש תסקיר שירות מבחן המעיד על סיכוי ממשי לכך. עם זאת, נלקחו בחשבון הודאתו המוקדמת של הנאשם, חרטתו, והתקופה הארוכה שבה היה נתון במעצר ובאיזוק אלקטרוני.

לבסוף, גזר השופט על הנאשם תשעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות בקריית הספורט החדשה בנהריה. לכך נוספו מאסרים מותנים — שמונה חודשים ושלושה חודשים למשך שלוש שנים — קנס כספי בסך 4,000 שקל, והתחייבות כספית של 5,000 שקל להימנע מעבירות דומות בעתיד.

פסק הדין משקף את המאבק המתמיד בין הצורך בהרתעה ובהגנה על מקומות ציבוריים לבין שיקולי שיקום והתחשבות בנסיבות אישיות. המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין בעבירות רכוש שבהם בתי המשפט נדרשים לאזן בין חומרת המעשה לבין סיכויי השיקום של הנאשמים.