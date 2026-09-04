תאונה קשה בין 2 רכבים סמוך להר גילה - 3 פצועים

שר הביטחון מסר כי כיבוש רכס עלי טהאר מסמן השלמת האחיזה הישראלית • מנהרות הפיקוד של חיזבאללה טוהרו ממחבלים | "ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל" (ביטחון)

ב. ניסני