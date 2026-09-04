משבר המים הסתיים: המאגרים התמלאו והאספקה חזרה לשגרה

מתקן התפלה ( צילום: אייל מרגולין, פלאש 90 )

משבר המים שהטריד את משק המים הישראלי בימים האחרונים הגיע לסיומו: משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים הודיעו הערב (שישי) כי מערכות המים התייצבו במלואן, המאגרים הארציים מולאו במהלך סוף השבוע, והאספקה לכלל התושבים ולמגזר החקלאי נמשכת כסדרה וללא כל הגבלה.

ההודעה מגיעה לאחר ימים של חשש ממשי לשיבושים נרחבים באספקת המים, כאשר חמישה מתוך שישה מתקני התפלה גדולים הושבתו זמנית עקב עכירות חמורה במי הים התיכון שנגרמה ממזג אוויר חריג וזיהום מיקרו-אצות. שילוב תפעולי דינמי על פי ההודעה, היציבות במערכות הושגה בזכות שילוב של תפעול דינמי במתקני ההתפלה לצד הגברת הזרמת המים מהכנרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. חברת 'מקורות' המשיכה במהלך סוף השבוע במילוי מסיבי של המאגרים הארציים, תוך ניצול הירידה הצפויה בצריכה הפרטית בשבת. תיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה ליד ניידת משטרה - ונעצר במיטתו דוד הכהן | 12:27 "עבריין": הפרשן חויב בפיצוי ענק בגלל אמירה באולפן דניאל הרץ | 03.09.26 המטרה המרכזית של המילוי המואץ הייתה להבטיח מענה מלא ויתירות מרבית לקראת השבוע הבא, כאשר הצריכה צפויה לחזור לשגרתה. הגורמים המקצועיים ציינו כי הפעולה המהירה אפשרה למנוע שיבושים משמעותיים באספקה. הטיפול הנקודתי בים במקביל להתייצבות במערכות האספקה, בוצע במהלך השבוע טיפול נקודתי בים באמצעות פיזור חומרים מורשים, שנועד להתמודד עם פריחת האצות שגרמה לעכירות. הפעולה בוצעה באישור ועדה בין-משרדית בהובלת המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. ברשות המים הבהירו כי החומרים שהוטלו אינם מסכנים מתרחצים, וכי מבוצע כעת ניטור סביבתי מקיף באזור. התוצאות צפויות להתקבל בהמשך, אך הגורמים המקצועיים מדגישים כי מדובר באמצעי זהירות בלבד.

מתקני חלוקת מים בירושלים ( צילום: חרדים ירושלים )

איסור דיג נקודתי

משרד הבריאות הוציא הנחיה לאיסור דיג באזור הטיפול, אך הדגיש כי מדובר במקדם ביטחון בלבד עד לקבלת תוצאות הניטור. הדגים בשווקים וחופי הרחצה בטוחים לחלוטין, כך נמסר מהמשרד.

בהודעה הרשמית הודגש כי מי השתייה בטוחים לחלוטין לשתייה ולשימוש ביתי ללא כל חשש, וכי איכות המים והבריאות הציבורית נמצאים בראש סדר העדיפויות.

ניהול רציף של האירוע

צוותי רשות המים, מקורות ומשרד האנרגיה והתשתיות ממשיכים לנהל את האירוע ברציפות סביב השעון. הגורמים המקצועיים מבטיחים את חוסנו של משק המים ואת רציפות האספקה לכלל האזרחים.

המשבר, שהחל בסוף השבוע שעבר עם השבתת מתקני ההתפלה, הוביל לשיבושים נקודתיים במספר אזורים, בעיקר בירושלים ובאזור המרכז. תושבים רבים דיווחו על הפסקות מים ממושכות, ונאלצו להסתדר עם מלאי מוגבל או לפנות לעמדות חלוקה.

כעת, עם חזרת המערכות לפעילות מלאה ומילוי המאגרים, הסכנה לשיבושים נוספים נמוגה, ומשק המים חוזר לשגרה מלאה.