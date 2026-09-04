שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז כי צה"ל השלים את האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון, לאחר כיבוש רכס עלי טהאר האסטרטגי. השר מסר כי המבצע המורכב הושלם בהצלחה, והמנהרות שימשו כמרכז פיקודי לתקיפות על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל טוהרו לחלוטין ממחבלים.

"כיבוש רכס עלי טהאר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון", כתב כ"ץ בהודעתו. השר הבהיר כי לאחר התמרון לקו הנ"ט וכיבוש הבופור והתבססות צה"ל ברכס השולט והמגן על יישובי הגליל המזרחי, הוחלט לתמרן לכיוון רכס עלי טהאר עקב מידע מודיעיני על קיום מנהרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור חיזבאללה במקום.

כ"ץ הדגיש את החשיבות האסטרטגית של המנהרות שנכבשו: "מנהרות עלי טהאר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה - הכל כך חשוב לחיזבאללה - ומכאן חשיבותם האסטרטגית".

שר הביטחון חשף כי צה"ל פעל ברכס בתנאי שטח קשים ביותר, הן בהתקפה והן בהגנה על הכוחות. "ליוויתי מקרוב את הפעילות ברכס, כולל קשר עם הכוחות בשטח, והתרשמתי עמוקות ממחויבותם למשימה", מסר כ"ץ. השר הוסיף כי הטיל איפול כבד על פרטי המבצע בשל הדאגה לשלום הלוחמים.

על פי דיווחים בתקשורת, רכס עלי טאהר מתנשא לגובה של כ-700 מטרים ומגיע לשיאו באזור הבופור, כשהוא יוצר הפרדה גיאוגרפית מובהקת בין אפיק הליטני ממזרח לרמת א-נבטיה ממערב. בשל היכולת האסטרטגית לתצפת ולטווח ממנו את כל עורקי התנועה ונתיבי הגישה לנבטיה, קבע בו ארגון הטרור את עמדת הפיקוד שלו.

כ"ץ הצדיע לנחישות הפיקוד הצה"לי ולגבורת הלוחמים: "במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות טוהרו ממחבלים". השר הבהיר כי כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות וייערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.

בהודעתו, שר הביטחון הדגיש את המדיניות הבלתי מתפשרת של הממשלה: "רה"מ נתניהו ואני מובילים קו ברור ובלתי מתפשר, המתוקף מידי יום על ידי צה"ל: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל".

כ"ץ סיכם את הודעתו בציון כי "כיבוש עלי טהאר הוא צעד חשוב בהשגת היעד". ההכרזה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת בגבול הצפוני, כאשר בצה"ל ממשיכים לפעול בנחישות להשלמת השמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה באזור הביטחון.

במקביל, דווח כי צה"ל חיסל אמש באזור דיר א-זהראני את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת "באדר" בחיזבאללה. החיסול בוצע בתגובה לפעילות ארגון הטרור נגד הכוחות שפועלים באזור הביטחוני, כאשר המחבל לקח חלק בקידום טרור בשטח, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון.

הרמטכ"ל ביקר בדרום לבנון ואמר: "אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב. בלבנון כבשנו שטחים ואנחנו מטהרים אותם מתשתיות טרור. אם נידרש - נעמיק ונגיע לאזורים נוספים. צה"ל אחראי על הביטחון - ולא ניסוג מהשטחים שכבשנו עד שיובטח ביטחון ארוך טווח".

במסגרת המבצע, כוחות הנדסה והתקפה ניטרלו והשמידו עד היסוד מתחמים מבוצרים שהוסתרו לאורך השנים. חלקים נרחבים מתשתיות התת-קרקע פוצצו, כאשר במערכת הביטחון מזהים אבדות כבדות ומותם של מחבלים רבים ששהו בתוך המנהרות. ההתמודדות עם המערך התת-קרקעי המבוצר בוצעה בזהירות ובשיטה של הגברת לחץ הדרגתית כדי למנוע סכנה ללוחמים.