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שמחת שבע ברכות לבתו של ח״כ ארז מלול: רבנים ואישי ציבור השתתפו

השבוע נערכה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול | בשמחה השתתפו רבנים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור | שלומי כהן מגיש גלריה (ברנז'ה)

שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)
שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול (צילום: שלומי כהן)

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שבע ברכותארז מלול

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