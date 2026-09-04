ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב היום אותיות בספר תורה לעילוי נשמת הזמר דדי גראוכר ז"ל, שיוכנס במלאות שלוש שנים לפטירתו: "היה איש צדיק, אוהב ישראל וידיד יקר שלי ושל משפחתי, הידידות הזאת נמשכת בדורות" • צפו (אנשים)
כשסגן ראש העיר הצביע נגד הבוס | ראש השב"כ במרכז חב"ד | היועץ האסטרטגי בסליחות | האיש החזק בויז'ניץ-מרכז חיתן את בנו | איש התקשורת מפרגן לרב הסלבס | אמן החושים השתיל שיער | צוריאל קריספל בתרגיל | דוד פדידה סופד לאחיו | חתן בר המצווה נתנאל ביכלר מפגין כישורי שירה | מקלב ודרעי בסוד שיח | כוכב הרשת שפיזר שטרות כסף | קמפה וגראוכר בדואט | שולי רנד והראפר בצילומים | חיים ישראל ומשה לוק בחתונה | בנצי שטיין מתחדש | הינוקא ניגן, יניב בן משיח שר | איזנקוט בסליחות | כך קיבלו הילדים החרדים את הנשיא הרצוג | בר מצווה לבנו של ישראל אוזן | הגרי"ד גרוסמן הופתע בחופה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)
קהל רב, רבנים ואישי ציבור נהרו להשתתף בשמחת נישואיו של איש היח"צ משה רוטנברג, אשר זכה בין השאר לשמש בקודש אצל האדמו"ר מביאלה | הרבי מביאלה פיאר את השמחה, סידר קידושין במעמד החופה ופיזז בשמחת הנישואין, ואף הופיע לשמחת השבע ברכות, שם העניק לחתן כדורון דרשה גביע כסף מהודר | צפו בגלריה (ברנז'ה)
הזמר קובי פרץ לצד שחקני הכדורגל עומר אצילי וזיו בן שימול הגיעו ברקע ימי הרחמים והסליחות לרחבת הכותל המערבי, כשהם מלווים ברב הסלבס מרדכי חסידים, לאמירת סליחות מרגשת אל מול שריד בית מקדשנו | צפו בתיעוד (ברנז'ה, ציצית)
מהו שיר השנה שלכם? מי יוכתר כזמר השנה של גולשי 'כיכר השבת'? איזה אלבום לא הפסקתם לשמוע, ומי תגלית השנה שכבש את הפלייליסט? • המצעד השנתי הגדול יוצא לדרך, ואתם קובעים מי יגיע לגמר: שיר השנה, קליפ השנה, דואט השנה, קלידן השנה ומלחין השנה - ולא רק | כנסו עכשיו ובחרו את המועמדים שלכם (מוזיקה)
מה עומד מאחורי הסערה התקשורתית שהפכה את הזמר החרדי למוקד השיח בברנז'ה? באולפן 'כיכר השבת', שוחח המגיש משה מנס עם איש התקשורת אריאל שרפר על ההופעה המסעירה בחתונה הנוצצת של עומר אדם, הגבול הדק של המציצנות בחייהם של סלבס, ומה באמת קורה כשעיתונאים מפורסמים פוגשים את השכנים בגינה בשבת (דבר השבוע)
ישראל אוזן מנכ”ל משרד הפנים, חגג אמש (ראשון) בר מצווה לבנו דן באולמי 'נסיה', בהשתתפות: רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור, ראשי רשויות, בכירי השלטון המרכזי והמקומי ומנכ"לי משרדי ממשלה • צפו בגלריה של הצלם שלומי כהן (אנשים)
רבנים, שרים, ח"כים, אנשי עסקים ואנשי תקשורת השתתפו בשמחת הברית לבנו של הסופר ואיש התקשורת שלמה קוק, העורך הראשי של השבועון החרדי "בקהילה" | בסנדקאות כובד הסבא, הגאון רבי מרדכי סויסה, ובברכות כובד הסבא, הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק | וייקרא שמו: אברהם יצחק הכהן קוק | צפו בתיעוד מסכם מהשמחה הגדולה (חרדים)
למה הנגיד שמוליק הלפרין טס לחו"ל? | הבכיר מ'דגל' נתפס בשיחה עם בכיר מ'הפלג' | חילוקי דעות במשרד הגדול | ראש הישיבה בקניות לשבת | האדמו"ר שנצפה בלי הכיפה המסורתית | מה משה ליאון לקח מאביו ז"ל? | שלמה קוק חגג ברית מילה | יענקי קצבורג מפגין כישורי שירה | הפיוס בין רב הסלבס לפרשן החרדי | דודי קפלר שר | אליטוב ב'לחיים' | ידידיה מאיר מתעד | הכובע של שטיינמץ עף | יצחק בן ארזה בקומזיץ | הסיפור המצמרר של יעקב שוואקי | ישי ריבו מרגש עם ילד חולה | מנדי וייס מקפיץ | ישראל אוזן נערך לבר מצווה | הרב הגיע לנחם ופתח בשירה וריקוד | שרה נתניהו קיבלה זר פרחים | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)
חבר הכנסת ארז מלול מש"ס חיתן אמש (רביעי) את בתו אילה, עם הבחור אלחנן אוחנה מישיבת 'חברון', בנו של הרב אליהו אוחנה ראש ישיבת 'שיח יצחק' במודיעין עילית • באירוע שנערך באולמי 'נוף ירושלים' השתתפו: רבנים, אישי ציבור ובכירי תנועת ש"ס • צפו בגלריה של 'טקנו ארט' (ברנז'ה)
"אני נקרא אושיית רשת. אני מעלה על עצמי דברים בסטטוס, על חיי, על דברים שאני עושה, מחפש לעשות דברים כדי להרשים את קהל הצופים שלי", סיפר אושיית רשת מוכרת ואז חשף איך נראים חייו האמיתיים | סיפור מטלטל של מרדכי רוט (מגזין כיכר)
תיעוד ב'כיכר השבת': כוכב הרשת דודי קפלר חגג השבוע בר מצווה לבנו יונתן, באירוע יוקרתי ומתוקשר בהפקת ברוך פרוינד, בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה • צפו בתיעודים שצילמו מנדי שיף, יהודה גרנובסקי, צביקה גרין ויעקב קאופמן (חרדים)
הרב לוי יצחק חזן, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרב מענדי גורביץ, שליח חב"ד במשמר השבעה - הם הרבנים שיחתנו את הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ', בחתונה היוקרתית שתערך בכפר פורטופינו שבאיטליה (ברנז'ה)
מייסד 'עוצמה יהודית' מדבר בפתיחות על הנתק מאיתמר בן גביר, מעריך כי 15 מנדטים מזדהים עם דרכו של הרב כהנא, קורא לצבא להשתנות כדי לאפשר גיוס חרדים ומצהיר: "חטיבת חשמונאים רצינית - מי שנכנס אליה יכול לצאת חרדי" • בשיחה אישית הוא חוזר לשירותו הצבאי, מספר על הנס שהציל את חייו בלבנון ומסביר מדוע אחרי 42 שנים בקרוואן בחברון הוא עדיין מרגיש שהוא חי בלב ההיסטוריה היהודית • צפו ב"יוסי של פודקאסט" עם ברוך מרזל (אולפן כיכר)
מעבר לדיונים על בית המשפט העליון ורסיסי מפלגות בימין, הפעם הפודקאסטר תמיר דורטל יושב לדבר על הבית פנימה. בריאיון בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא נפתח לשיחה על המורכבות שבמוסד הנישואין, ומספר בגילוי לב על התיקון העמוק שעשה ביחסיו עם אמו סביב שולחן האוכל | באיזה רגע בחיים החליט לעשות את הצעד לעבר שמירת מצוות, ולמה הוא משוכנע שהחברה החילונית נמצאת בדרך ללא מוצא? | צפו (כיכר FM)
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