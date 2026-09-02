אווירת התשובה וההתעוררות של ימי הרחמים והסליחות ממשיכה לסחוף אליה רבבות מכל קצוות העם, כשרחבת הכותל המערבי הופכת מדי לילה למוקד עלייה המוני של מתפללים מכל גווני הקשת.
בלילות האחרונים נרשם תיעוד מרגש ברחבה, כאשר שורת אישים מוכרים מעולם התרבות והספורט הגיעו בשעת חצות לילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי.
בין הנוכחים נצפו הזמר קובי פרץ, ולצידו שחקני מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, עומר אצילי וזיו בן שימול.
את החבורה ליווה חברם הטוב, רב הסלבס מרדכי חסידים, המלווה מזה שנים אישי ציבור ודמויות מוכרות בצעדיהם אל עולם המסורת והיהדות.
המשתתפים הצטרפו לאלפי המתפללים ברחבה בשירת "אל מלך יושב על כיסא רחמים" וזעקות "עננו".
המראות של ספורטאים, אמנים ומובילי דעת קהל המגיעים בחצות לילה לכותל המערבי הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מאווירת חודש אלול.
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