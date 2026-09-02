( צילום: באדיבות המצלם )

אווירת התשובה וההתעוררות של ימי הרחמים והסליחות ממשיכה לסחוף אליה רבבות מכל קצוות העם, כשרחבת הכותל המערבי הופכת מדי לילה למוקד עלייה המוני של מתפללים מכל גווני הקשת.

בלילות האחרונים נרשם תיעוד מרגש ברחבה, כאשר שורת אישים מוכרים מעולם התרבות והספורט הגיעו בשעת חצות לילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי. בין הנוכחים נצפו הזמר קובי פרץ, ולצידו שחקני מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, עומר אצילי וזיו בן שימול. את החבורה ליווה חברם הטוב, רב הסלבס מרדכי חסידים, המלווה מזה שנים אישי ציבור ודמויות מוכרות בצעדיהם אל עולם המסורת והיהדות. תיעוד מ'משכנות נריה'; הרבי החסידי תקע בשופר בסליחות הספרדיות חיים רוזנבוים | 31.08.26 גדולי הדור נגד 'אירועי סליחות מוזיקליים'; דורשים מהרשויות "שלא לתמוך או לממן" חזקי שטרן | 01.09.26 המשתתפים הצטרפו לאלפי המתפללים ברחבה בשירת "אל מלך יושב על כיסא רחמים" וזעקות "עננו". המראות של ספורטאים, אמנים ומובילי דעת קהל המגיעים בחצות לילה לכותל המערבי הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מאווירת חודש אלול.

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )

( צילום: באדיבות המצלם )