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צפו בתיעוד

קובי פרץ וכוכבי בית"ר ירושלים בסליחות בחצות הלילה בכותל המערבי

הזמר קובי פרץ לצד שחקני הכדורגל עומר אצילי וזיו בן שימול הגיעו ברקע ימי הרחמים והסליחות לרחבת הכותל המערבי, כשהם מלווים ברב הסלבס מרדכי חסידים, לאמירת סליחות מרגשת אל מול שריד בית מקדשנו | צפו בתיעוד (ברנז'ה, ציצית)

2תגובות
(צילום: באדיבות המצלם)

אווירת התשובה וההתעוררות של ימי הרחמים והסליחות ממשיכה לסחוף אליה רבבות מכל קצוות העם, כשרחבת הכותל המערבי הופכת מדי לילה למוקד עלייה המוני של מתפללים מכל גווני הקשת.

בלילות האחרונים נרשם תיעוד מרגש ברחבה, כאשר שורת אישים מוכרים מעולם התרבות והספורט הגיעו בשעת חצות לילה להשתתף במעמד הסליחות המרכזי.

בין הנוכחים נצפו הזמר קובי פרץ, ולצידו שחקני מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, עומר אצילי וזיו בן שימול.

את החבורה ליווה חברם הטוב, רב הסלבס מרדכי חסידים, המלווה מזה שנים אישי ציבור ודמויות מוכרות בצעדיהם אל עולם המסורת והיהדות.

המשתתפים הצטרפו לאלפי המתפללים ברחבה בשירת "אל מלך יושב על כיסא רחמים" וזעקות "עננו".

המראות של ספורטאים, אמנים ומובילי דעת קהל המגיעים בחצות לילה לכותל המערבי הפכו בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד מאווירת חודש אלול.

(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
(צילום: באדיבות המצלם)
סליחותמרדכי חסידיםקובי פרץרב הסלבס

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
את מי זה מענין. שכל הפרחחים האלה היו בכותל. הם לא חרדים. תסבירו כבר את מי זה מענין????
בהלם
כל הדורות הרבנים הספרדים השקיעו בקרוב של העם שבשדות...יש לזה הרבה פירות שכמעט כל הבעלי תשובה הם מזרחיים...ורוב מכריע של מנותקי קפלן הם טשכנזים
אותי ואת הקב"ה

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