( צילום: הקרן למורשת הכותל )

למעלה מ-50 אלף איש התכנסו הלילה (ה׳) במעמד הסליחות המרכזי הרביעי ברחבת הכותל המערבי, במעמד מרגש שכלל תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם ולשלום וביטחון ישראל.

מתחילת חודש אלול ועד כה, במהלך מחציתו הראשונה של החודש בלבד, השתתפו למעלה מ-350 אלף מתפללים במעמדי הסליחות שהתקיימו ברחבת הכותל המערבי - נתון המעיד על עלייה משמעותית לעומת שנים קודמות. בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי השנה ניכרת עלייה משמעותית במספר המשתתפים במעמדי הסליחות, ולא רק במעמדים המרכזיים. "מדי לילה מתאספים אלפי מתפללים ברחבת הכותל המערבי לאמירת סליחות, ועשרות אלפים נוהרים למעמדים המתקיימים לאורך חודש אלול", נמסר מהקרן. במהלך המעמד נשא מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי מר מרדכי (סולי) אליאב, יחד עם קהל הרבבות, תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם ולשלום וביטחון ישראל.

- צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:38 ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

מעמד הסליחות הבא במוצאי שבת

מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי השבת הקרובה, ט"ז באלול (29.08), בשעה 00:15, בהשתתפות רבבות מתפללים.

העלייה המשמעותית במספר המשתתפים במעמדי הסליחות השנה משקפת את הצורך הרוחני המוגבר של הציבור בתקופה זו, כאשר עם ישראל נמצא בעיצומה של תקופת ימי הדין ומבקש רחמים וסליחה מלפני הקב"ה.

כזכור, במוצאי שבת שעבר התקיים מעמד סליחות מרגש במיוחד בהשתתפות שורדי השבי שנשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם לחיק המשפחה והעם. בין הנוכחים היו בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן, נועה ארגמני, איתי רגב ועומר שם טוב.