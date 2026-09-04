לא נשאר מאחור: לוחמי האש חילצו עגל שנפל לבור עמוק

מבזקים נוספים
תיעד את עצמו מבצע עבירות תנועה ליד ניידת משטרה - ונעצר במיטתו
חשוד תיעד את עצמו מבצע עבירות מסוכנות על אופנוע בסמוך לניידת משטרה • פרסם ברשתות החברתיות ונעצר בביתו בלוד | נתפסו פריטי לבוש וקנאביס (בארץ)דוד הכהן
ישראלי נעצר בחשד להפעלה על ידי מודיעין זר נגד ישראל
אזרח ישראלי נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה בחשד לעבירות ביטחוניות. בחקירה עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה. בסיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל. כל פרט נוסף אסור בפרסום.כיכר השבת
צה"ל חיסל את מפקד הנוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר
מחמד אלקאדי פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר • לקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח | חוסל בתקיפה בחאן יונס (צבא וביטחון)ב. ניסני
צה"ל ושב"כ חיסלו מפקד פלוגת נוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר
צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום בחאן יונס את מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. לאחרונה הוביל הכשרות למחבלי חמאס, פעל לשיקום יכולות הארגון וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחים תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
הג'האד האסלאמי: מיליציות בחיפוי ישראלי ניסו לחטוף פעיל בח'אן יונס
הזרוע הצבאית של הג'האד האסלאמי דיווחה כי מיליציות המשתפות פעולה עם ישראל ניסו לחטוף לפנות בוקר אחד מפעיליה בח'אן יונס. לפי הארגון, הפעיל נהרג לאחר חילופי אש. הג'האד טען כי הכוח התקדם בשעה 3:30 לפנות בוקר בסיוע כטב"מים ישראליים.קובי אטינגר
תאונה קשה בין 2 רכבים סמוך להר גילה - 3 פצועים
תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה הבוקר (10:05) על כביש 3755 סמוך להר גילה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים הדסה עין כרם גבר כבן 50 במצב קשה עם חבלת ראש וחזה, גבר כבן 25 במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
שמחת שבע ברכות לבתו של ח״כ ארז מלול: רבנים ואישי ציבור השתתפו
השבוע נערכה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בתו של ח״כ ארז מלול | בשמחה השתתפו רבנים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור | שלומי כהן מגיש גלריה (ברנז'ה)חיים רוזנבוים