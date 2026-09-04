צה"ל חיסל את מפקד הנוח'בה שפשט למוצב סופה ב-7 באוקטובר

אזרח ישראלי נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה בחשד לעבירות ביטחוניות. בחקירה עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה. בסיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל. כל פרט נוסף אסור בפרסום.

כיכר השבת