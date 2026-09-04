השר בן גביר חשף כי גוטליב תשובץ במקום השני, אחרי שהשר וסרלאוף הציע לוותר על מקומו למענה | "ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית", אמרה גוטליב - שהתבטאה בחריפות רבה נגד המערכת המשפטית: "הכנעתי את מיארה ואת חבר מרעיה. על הברכיים" | האם גם השרה מאי גולן תחבור לבן גביר? (פוליטי)

יוני גבאי