יו"ר מפלגת האחדות גלעד ארדן הודיע כי מפלגתו לא תתמודד בבחירות הקרובות. ארדן הסביר כי למרות מאמצים רבים, התמיכה במפלגה אינה מבטיחה מעבר אחוז החסימה, ואפשרויות החיבור עם מפלגות נוספות בגוש האחדות לא התממשו. "רוב גדול בציבור מבקש לפני הכל הכרעה ברורה בשאלת זהות ראש הממשלה, והצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות", אמר. ארדן הודה לחברי ההנהגה - יולי אדלשטיין, עליזה בלוך, אורן סמדג'ה וחזי נחמה - והבהיר כי ימשיך במחויבותו הציבורית.

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