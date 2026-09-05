כוחות ההצלה והצבא בנפאל רשמו הישג מרשים ומרגש במיוחד, כאשר הצליחו לחלץ בחיים אזרח סיני מתוך מנהרה בעומק של 225 מטרים, עשרה ימים שלמים לאחר שנלכד בה בעקבות אסון טבע כבד. כך דווח ברויטרס.

הניצול, לו האיטאו, עבד בפרויקט הידרו-אלקטרי באזור רסואה כאשר נחשול אדיר של קרח, סלעים ובוץ שטף את העמק וחסם את פתחי המנהרות. על פי דיווחי הצבא המקומי, המחולץ נבדק בשטח ונמצא במצב יציב ללא פציעות גלויות לעין, אך סבל מהיפותרמיה קלה ומאפיסת כוחות מוחלטת. הוא פונה באופן מיידי באמצעות מסוק צבאי לקבלת טיפול רפואי דחוף בבית חולים צבאי, כשעל גופו ובגדיו סימני בוץ ואבק מהשהייה הממושכת בחושך.

האזרח הסיני הוא הניצול השלישי בלבד שמחולץ בחיים מתוך מערכת המנהרות של תחנות הכוח באזור מאז פרוץ האסון. רק יום קודם לכן הצליחו צוותי החילוץ למשות שני בני אדם נוספים ממנהרה סמוכה באותו רכס הרים.

במקביל לחילוץ הדרמטי מהמנהרה, דיווח הצבא גם על חילוצה של אישה מקומית שנלכדה בתוך מבנה תת-קרקעי מוצף בבוץ. בתמונות שפורסמו מהשטח נראו המחלצים כשהם מתמרנים במרחב צר מאוד ומלא ברפש סמיך כדי להושיט לה מים ולהעלותה אל פני הקרקע.

אירוע החילוץ הנסאי מתרחש בתוך טרגדיה סביבתית ואנושית עצומה שפקדה את נפאל ואת אזור הטיבט הסמוך לגבול הסיני. ב-26 באוגוסט אירעה קריסה פתאומית וקטלנית של קרחון במעלה הנהר, דבר שהוביל לשיטפונות בזק ומפולות בוץ שהכחידו כפרים שלמים, מחקו תשתיות, הרסו בתי ספר וסחפו כבישים. על פי הנתונים הרשמיים של הרשויות בנפאל, מניין ההרוגים הגיע כבר ל-1,344 בני אדם, בעוד שלמעלה מ-4,880 בני אדם עדיין מוגדרים כנעדרים. בין הנקברים תחת הבוץ וההריסות נמצאים גם כ-583 אזרחים זרים, רובם מטיילים ועולים לרגל שהגיעו לאזור ההררי. גם מצידו השני של הגבול, בטיבט שבשליטת סין, מדווחים על עשרות הרוגים ומאות נעדרים נוספים.

על פי הערכות גורמי החירום, כ-900 בני אדם עדיין לכודים מתחת לאדמה במערכות המנהרות השונות של פרויקטי האנרגיה באזור. בבסיס הצבאי שבמחוז נוואקוט נאספו מאות בני משפחה המודאגים, אשר כיסו את הקירות בכרזות ותמונות של יקיריהם שטרם שבקו חיים. המשפחות נתלות בכל שביב של תקווה, כשחלקן מספרות על שיחות טלפון אחרונות שקיימו עם יקיריהם דקות ספורות לאחר תחילת השיטפון, בהן דיווחו העובדים כי הם לכודים בבטן האדמה. ניצולים מעטים שהצליחו להימלט מתוך המנהרות בימים הראשונים מעידים כי שמעו קולות זעקה של מאות עובדים נוספים הלכודים בעומק המנהרות, מה שמדרבן את כוחות ההצלה להמשיך במרוץ נגד הזמן, תוך שאיבת הבוץ והרחבת פתחי החילוץ, בתקווה למצוא ניצולים נוספים ולהביא לסיום הדרמה האנושית הקשה.