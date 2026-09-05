במוקד 101 של מגן דוד אדום במרחב שרון התקבל בשעה 19:07 דיווח על שמיעת קולות ירי בשכונת קרית השרון בנתניה. כוחות המשטרה ניטרלו את היורה. צוותי מד"א במקום מדווחים כי בשלב זה אין נפגעים נוספים.

קובי רוזן