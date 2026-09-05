מיירט שוגר בטעות לעבר ירי של כוחות צה"ל ברצועת עזה

חילוץ דרמטי בהרי ההימלאיה: לוחמי צבא נפאל הצליחו לחלץ אזרח סיני כשהוא בחיים, לאחר שהיה לכוד במשך עשרה ימים תמימים בתוך מנהרה מוצפת בעומק האדמה. החילוץ המרגש מגיע על רקע אסון הטבע הכבד שפקד את האזור בעקבות קריסת קרחון מסיבית, שגרמה לשיטפונות קטלניים, למותם של למעלה מ-1,300 בני אדם ולמאות נעדרים שטרם אותרו (בעולם)

יוסי נכטיגל