היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה ופרקליט המדינה עו"ד עמית איסמן החליטו להעמיד לדין, בכפוף לשימוע, את ד"ר יולנדה יבור, בגין הסתה לטרור נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. כך פורסם הערב (שבת) בחדשות 13.

ההחלטה התקבלה כעשרה חודשים לאחר שיבור נעצרה בעקבות שני פוסטים שפרסמה נגד ראש הממשלה. בפרסומים התייחסה יבור במפורש להתקוממות החמושה ברומניה, שהובילה להוצאתו להורג של השליט ניקולאה צ'אושסקו.

לפני מעצרה פרסמה יבור פוסט בפייסבוק, שבו כתבה: "הבחירה היחידה שניצבת בפנינו היא להיות – קרי: להילחם בבוגד, בשופרות, במשת"פים הארורים ובמילציות הפרייקור דלה-שמאטע שלו בכל הכוח ובכל האמצעים – או לחדול".

בהמשך אותו פוסט הוסיפה: "תבחרו נכון, אחים ואחיות שלי. לא יהיה סיבוב נוסף. אמרנו 'דמוקרטיה או מרד', זוכרים? אז, יאללה, מרד. אבל אמיתי כזה, מיובא מרומניה, לא מעלי אקספרס-פינת קפלן".

את דבריה סיימה יבור בשורת האשטגים: "דיקטטורה לא מפילים בקלפי", "נתניהו בוגד" ו"באים אותך לקחת".

יבור היא חוקרת מקרא, עמיתת הוראה באוניברסיטת תל אביב ופעילת מחאה נגד הממשלה. בסוף שנת 2025 היא נעצרה בחשד להסתה ולאיומים כלפי נתניהו, בעקבות הדברים שפרסמה ברשתות החברתיות.

כעת החליטו בהרב־מיארה ואיסמן להתקדם לעבר הגשת כתב אישום נגדה בעבירה של הסתה לטרור. עם זאת, מדובר בהחלטה הכפופה לשימוע, שבמסגרתו תוכל יבור להציג את טענותיה נגד העמדתה לדין, לפני שתתקבל החלטה סופית בעניין הגשת כתב האישום.

בסביבתה של יבור טענו בעקבות ההחלטה כי גורמים פוליטיים פעלו לקידום ההליך נגדה. לדבריהם: "הליכוד הפעיל לחץ כדי להעמידה לדין"