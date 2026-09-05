אירוע דקירה ביפו: פצוע קשה, חיפושים אחר חשודים

מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל עצמם במרחב רצועת עזה. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים.

ב. ניסני