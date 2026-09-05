גבר בן 47 נפצע באירוע אלימות ברהט

בבית הרב לנדו, קיבלו הערב הכרעה להדיח את שני חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ועד לשעה זו, ביתו של רעו להנהגה הרב הירש, עדיין לא קיבל הכרעה סופית | במהלך סוף השבוע האחרון, נערכו שיחות בין הבתים של גדולי ישראל וכאשר ההבנה הייתה שהוא החליט סופית, אנשי ביתו של הרב לנדו, החליטו באופן חד-צדדי לתדרך את התקשורת למרות שלא התקבלה החלטה מצד הרב הירש ואף ישנם חברי מועצת רבים שמתנגדים (חדשות חרדים)

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