מבזקים נוספים
סיוט בבית החרדי: דלת כבדה נטרקה על בת 5, אצבעותיה נקטעו ומצבה קשה
ילדה כבת 5 נפצעה באורח קשה בביתה בבני ברק לאחר שדלת כבדה נטרקה על ידה וגרמה לקטיעת אצבעותיה. חובשי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, שכלל שימור חלקי האצבעות שנקטעו בשקית קרח מיוחדת, ופינו אותה בדחיפות לבית החולים (בארץ)מישאל לוי
לוחם משמר הגבול נהרג באירוע הירי בנתניה
משטרת ישראל הודיעה על נפילתו של סמל-שני דוד הוייר עמרני ז"ל, לוחם משמר הגבול בן 20 מנתניה, באירוע הירי שהתרחש הערב בעיר. עמרני התגייס לשירות חובה באוגוסט 2024 ושירת בפלוגה ל"ט של מג"ב איו"ש. הוא הותיר אחריו הורים ושני אחים. נסיבות האירוע נחקרות.קובי רוזן
הפיתיון בנתב"ג והכנס הרפואי: כך הפילה ישראל את העיתונאי הזר שנעלם
הותר לפרסום כי ארטיום קירפיצ'ונוק, אזרח ישראלי-רוסי ודמות מוכרת ברוסיה, נעצר בחודש שעבר בנתב"ג בחשד שהופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וביצע עבורם משימות השפעה. בסביבתו טוענים כי הגיע לארץ בעקבות הזמנה לכנס פיקטיבי ששימש כפיתיון להבאתו, וכי הודאתו בחקירת השב"כ נגבתה תחת לחץ כבד. מחר צפויה הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום חמור ולבקש את מעצרו עד תום ההליכים (בארץ)דוד הכהן
ערב ראש השנה: האם גברים יכולים לטבול בבריכת שחיה? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מנהג הטבילה בערב ראש השנה ויום הכפורים: מה יעשה מי שאינו יכול לטבול במקוה, והפתרון במקלחת הביתית או בנטילת ידיים • צפו בפינת ההלכה (יהדות)כיכר השבת
גבר בן 47 נפצע באירוע אלימות ברהט
גבר בן 47 נפצע הערב (שעה 20:53) באירוע אלימות ברהט והובא למרפאה פרטית בעיר. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלה חודרת.קובי רוזן
מזכירות הליכוד תתכנס ביום שני לאישור השריונים
מזכירות הליכוד תתכנס ביום שני בשעה 17:00 לאישור השריונים ברשימת המפלגה.כיכר השבת
הסיפור המדהים על רבי ישראל שמת בגיל 3 וחי עוד 60 שנה | צפו בסגולה
רבי ישראל, המכונה ״רבי ישראל המת״, הוא נין של הבעל שם טוב ואחיו של רבי נחמן מברסלב. הרב יצחק ישי בנון מספר השבוע - בסגולה למוצאי שבת על סיפורו המפעים | צפו (חסידים)כיכר השבת