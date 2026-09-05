קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מנהג הטבילה בערב ראש השנה ויום הכפורים: מה יעשה מי שאינו יכול לטבול במקוה, והפתרון במקלחת הביתית או בנטילת ידיים • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

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