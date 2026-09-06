דובר צה"ל דיווח כי מחבלים מארגון חיזבאללה שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל השולטים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. לוחמי צה"ל ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל הגדיר זאת כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש ותוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. דוברת צה"ל בערבית פרסמה התרעת פינוי למבנה בכפר ערבצאלים צפונית לנבטיה, והמבנה הותקף. בנוסף צה"ל תוקף באזור נבטיה.

קובי אטינגר