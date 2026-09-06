בן חמש לקוראן? בן שלוש עשרה למסגד? מי יחזיר אותם הביתה?

רבבות חסידי ויז'ניץ התכנסו אמש לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר | טרם כניסת האדמו"ר למעמד, עלה בנו הגדול הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, ונשא משא חיזוק חוצב להבות • על הטיפולים הקשים, הגילוי המרעיש על הנהגת האדמו"ר, והקריאה הנוקבת: "איך אפשר בלי האש של ה'טיש'?" • המשא המלא (חסידים)

חיים רוזנבוים